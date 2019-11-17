В Союзе биатлонистов России произошел скандал

Вице-президент Союза биатлонистов России, член правления организации Алексей Нуждов заявил, что ему стыдно за главу СБР Владимира Драчева , который самовольно изменил критерии отбора биатлонистов в сборную.

В субботу стало известно, что в состав сборной не попали некоторые спортсмены, соответствующие критериям отбора, передает ТАСС.

Нуждов заявил, что его «сильно удивил опубликованный состав команд на Кубок мира и Кубок IBU». Он подчеркнул, что критерии отбора оказались нарушены, при этом изменения были введены без проведения заседания правления СБР.

Как заявил вице-президент организации, Драчев «единолично и неправомерно изменил их, включив в состав людей, которых там быть не должно».

Нуждов сказал, что ему «стыдно за руководство СБР», так как организация «обманывает не только болельщиков», но и спортсменов.