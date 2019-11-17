В российском биатлоне разразился громкий скандал

В российском биатлоне громкий скандал. В сборную набрали по блату?

«Мне стыдно за такое решение», — даже у руководства Союза биатлонистов России пока нет объяснения происходящему.

«Никогда такого не было»

Наш биатлон вернулся. Скучали? И, конечно же, вернулся сразу со скандалом. Прошедшие два дня российские биатлонисты пытались отобраться на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU. Чтобы всё прошло честно, утвердили чёткие критерии отбора. Однако в который раз что-то пошло не так, и в сборную взяли далеко не всех, кого должны были по правилам. Зато взяли тех, кто там никак не должен был оказаться по критериям.

Причём самое интересное, что произошедшее не могут объяснить даже главные люди нашего биатлона. В частности, вице-президент СБР Александр Нуждов признался, что сам шокирован тем, какой состав был оглашён на сайте организации.

Оптимальные критерии отбора

К ним самим претензий как раз меньше всего. В Союзе биатлонистов России провели хорошую работу и пришли к логичным критериям отбора. Напомню, что в прошлом году новое руководство организации во главе с Владимиром Драчёвым устроило настоящий смотр талантов со всех регионов. Участвовать в национальном отборе могли как спортсмены, тренировавшиеся в сборной, так и люди с регионов. Тогда это дало результат и принесло российскому биатлону новые имена, которые неплохо себя проявили. Особенно на первых этапах Кубка мира. В этом году систему модернизировали и допустили до отборов только тех, кто прошёл централизованную подготовку со сборной. Логинов, Гараничев и Юрлова-Перхт отобрались по итогам прошлого сезона, Бабиков и Сливко получили личную квоту на первый этап как победители Кубка IBU. По два места в мужской и женской команде тренеры могли выбрать сами. Остальное — честный и чистый отбор в Тюмени, где по итогам общего количества очков за две гонки должна была сформироваться команда. Но сформировалась она далеко не по этим результатам.

Что в списке делает Старых?

Чуть выше я писал, что к национальному отбору допускали только тех, кто прошёл централизованную подготовку со сборной. Ирина Старых эту подготовку не прошла, но её допустили до стартов с одним условием — при любых раскладах максимум, на что она может рассчитывать на этом этапе сезона — это Кубок IBU. Ирина набрала вторую сумму баллов и поедет на… Кубок мира.

За что наказали Глазырину?

То же самое касалось Екатерины Глазыриной, которая не тренировалась со сборной. Она заняла третье итоговое место и должна была поехать на Кубок IBU. А если смотреть на пример Ирины Старых, то и вовсе на Кубок мира. Но Екатерину не взяли вообще никуда и причин пока не объяснили. Если тренеры боятся, что Глазырина может фигурировать в данных, которые сейчас изучает WADA , то зачем вообще допускали спортсменку до отбора и учитывали её результаты?

«Мне стыдно»

Вице-президент СБР Александр Нуждов в интервью Sports.ru откровенно признался: он не понимает, что произошло. «Могу сказать, что мне стыдно за такое решение. Потому что я член правления — я голосовал за решение, которое оказалось необязательным к исполнению. Я не хочу, чтобы с моей фамилией ассоциировались, наверное, небеспочвенные выводы болельщиков, указывающие на какой-то лоббистский или административный ресурс конкретного региона.

Для меня главный вопрос — попадание Ирины Старых на Кубок мира. Хотя у нас недавно прошло Правление, на котором мы утвердили критерии отбора. Там было решение по двум спортсменкам персонально: Старых и Глазырина — их допустили к участию в гонках, но только для отбора на Кубок IBU. Это прописано в критериях, они опубликованы — все заинтересованные их видят. Почему их нарушили?» Обратите внимание на последнее предложение первого абзаца цитаты Нуждова. По сути, второе лицо российского биатлона называет «небеспочвенными» выводы о том, что некоторые регионы лоббируют своих спортсменов. Напомню, что Ирина Старых представляет Тюменскую область. Нуждов молодец, что извинился перед болельщиками за несоблюдение правил и пообещал во всём разобраться.

Смеются даже спортсмены

В официальном списке на Кубок IBU присутствует Анастасия Егорова . Однако сама спортсменка в своих социальных сетях назвала эту информацию ложной. «Не понимаю, зачем выкладывать ложную информацию? Да, я отобралась по очкам, но я не еду на Кубок IBU. Меня не взяли по каким-то непонятным причинам. Честные отборы (смайлик). Так что мой сезон начинается с Кубка России. Странные отборы, однако. Вроде прохожу на IBU, а не берут».

Позже Анастасия Егорова удалила это сообщение из соцсетей. Но интернет всё помнит, и запись, конечно, была скопирована и растиражирована СМИ. И, похоже, что ни руководство СБР, ни спортсмены, ни тренеры не понимают, что происходит и как всё это решать. До старта сезона меньше двух недель. Не скучайте. Российский биатлон вернулся.