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«Веры нет, обманули всех»: новый конфликт в российском биатлоне 

Рамблер 1 час назад
«Обманули всех»: скандал в российском биатлоне
Фото: Газета.Ru
Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал заявку сборной РФ на этапы Кубка мира и Кубка IBU. Как пишет «Газета.ру», состав команды вызвал недовольство спортсменов и тренеров.
«Газета.ру» обратила внимание на отбор биатлонисток. Первый отборочный спринт выиграла Светлана Миронова, второй стала Тамара Воронина, третьей — Кристина Резцова. Во втором отборочном заезде вновь победила Миронова, второе и третье места заняли Екатерина Глазырина и Ирина Старых.
«Мы не сможем побеждать!» Биатлонисты бьют тревогу
Издание отмечает, что Старых, которая не проходила подготовку со сборной и должна была допуститься максимум до первых этапов Кубка IBU, вошла в состав команды на Кубок мира, а Глазыриной в списке не оказалось.
Как утверждает News.ru со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, Глазырину не включили в сборную из-за двух пропущенных допинг-тестов за год. В случае еще одного пропуска она рискует быть наказана дисквалификацией, хотя только в феврале 2019-го спортсменка вернулась после двухлетнего отстранения.
Тренер Глазыриной Валентина Стремоусова заявила ТАСС, что несправедливость «видит вся биатлонная страна».
«Если так будет продолжаться, потеряется всякое уважение», — подчеркнула тренер.
Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев заявил ТАСС, что в СБР при определении составов проигнорировали достигнутые на тренерском совете договоренности.
«Веры на слово руководству СБР теперь не будет — обманули всех тренеров», — заявил он.
Вице-президент СБР Алексей Нуждов счел, что президент СБР единолично и неправомерно изменил критерии отбора в сборную.
«Мне сейчас стыдно за руководство СБР, этим решением мы обманываем не только болельщиков, но спортсменов, отобравшихся в команду по спортивному принципу», — сказал Нуждов.
Как сообщал «Рамблер», первый этап Кубка мира пройдет в шведском Эстерсунде с 30 ноября по 8 декабря.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Комментарии18 
Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Биатлон , Статьи
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