«Обманули всех»: скандал в российском биатлоне

«Веры нет, обманули всех»: новый конфликт в российском биатлоне

Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал заявку сборной РФ на этапы Кубка мира и Кубка IBU. Как пишет «Газета.ру», состав команды вызвал недовольство спортсменов и тренеров.

«Газета.ру» обратила внимание на отбор биатлонисток. Первый отборочный спринт выиграла Светлана Миронова, второй стала Тамара Воронина, третьей — Кристина Резцова. Во втором отборочном заезде вновь победила Миронова, второе и третье места заняли Екатерина Глазырина и Ирина Старых.

Издание отмечает, что Старых, которая не проходила подготовку со сборной и должна была допуститься максимум до первых этапов Кубка IBU, вошла в состав команды на Кубок мира, а Глазыриной в списке не оказалось.

Как утверждает News.ru со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, Глазырину не включили в сборную из-за двух пропущенных допинг-тестов за год. В случае еще одного пропуска она рискует быть наказана дисквалификацией, хотя только в феврале 2019-го спортсменка вернулась после двухлетнего отстранения.

Тренер Глазыриной Валентина Стремоусова заявила ТАСС, что несправедливость «видит вся биатлонная страна».

«Если так будет продолжаться, потеряется всякое уважение», — подчеркнула тренер.

Президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев заявил ТАСС, что в СБР при определении составов проигнорировали достигнутые на тренерском совете договоренности.

«Веры на слово руководству СБР теперь не будет — обманули всех тренеров», — заявил он.

Вице-президент СБР Алексей Нуждов счел, что президент СБР единолично и неправомерно изменил критерии отбора в сборную.

«Мне сейчас стыдно за руководство СБР, этим решением мы обманываем не только болельщиков, но спортсменов, отобравшихся в команду по спортивному принципу», — сказал Нуждов.

Как сообщал «Рамблер», первый этап Кубка мира пройдет в шведском Эстерсунде с 30 ноября по 8 декабря.