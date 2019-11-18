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Губерниев назвал цирком происходящее в российском биатлоне 

Газета.Ru 6 часов назад
Губерниев прокомментировал скандал в российском биатлоне
Фото: ТАСС
Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев критично отозвался о происходящем в российском биатлоне, передает "Чемпионат.com".
16 ноября был объявлен состав сборной России на этапы Кубка мира. Туда попала биатлонистка Ирина Старых, которая не прошла централизованную подготовку. Такое решение тренерского штаба противоречит принятым в октябре новым критериям отбора в национальную команду.
"Я привык, что за все время, что работаю в нашем биатлоне, каждый раз возникает цирк. Есть те, кто накинул маску клоуна и считает, что они серьезные и все понимающие люди", — заявил Губерниев.
Ранее сообщалось, что президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев был категорически против нарушения отбора в сборную.
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Теги:
Биатлон , Владимир Драчев , Ирина Старых , Дмитрий Губерниев , СБОРНАЯ РОССИИ , Чемпионат.com
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