Губерниев представил тренера сборной в женском платье

Губерниев представил тренера сборной России в женском платье. Биатлон начинается

Скандал с отбором привёл к тому, что в женской эстафете на первом этапе Кубка мира некому бежать.

Хотели как лучше

Внутренние разборки в российском биатлоне стали причиной того, что состав сборной России на первые этапы Кубка мира менялся дважды за неделю. В минувшие выходные состоялся отбор в Тюмени, однако по его итогам в состав были включены биатлонисты, которые не должны были туда попасть. Критерии были грубо нарушены. Пришлось собирать правление Союза биатлонистов России и решать, что делать. В итоге состав вернули к тому виду, в котором он должен был предстать по изначально согласованным критериям. Однако проблема в том, что из-за этого в женской части эстафет у сборной России совершенно некому бежать, а спортивный комментатор Дмитрий Губерниев предложил главному тренеру команды Анатолию Хованцеву облачиться в женский комбинезон и самому выйти на старт.

«Анатолий Николаевич Хованцев! Как же вы теперь родину в биатлонных эстафетах защищать будете? Без Ирины Старых ? Неужели сами на старт выйдете в женском платье, как А. Ф. Керенский в 1917-м?»

Получилось не очень

Первоначальный состав не понравился вице-президенту СБР Александру Нуждову, который выступил с открытой критикой в адрес президента организации Владимира Драчёва и косвенно в адрес Тюмени и Владимира Якушева , недвусмысленно намекнув на тот самый тюменский блат. Всё потому, что в составе на Кубок мира оказалась представительница региона Ирина Старых, которая не проходила централизованную подготовку и, согласно критериям, могла отправиться максимум на Кубок IBU. Такие же условия были и для Екатерины Глазыриной . Однако она не попала вообще никуда. Тренерский штаб настоял на том, что надо нарушить критерии отбора ради второй биатлонистки страны по итогам стартов в Тюмени и взять Старых на Кубок мира. Почему-то про третью биатлонистку страны по итогам этих же стартов тренерский штаб забыл. Отговорки про два флажка у Глазыриной выглядят нелепо, тем более, что в РУСАДА подтвердили лишь один пропуск допинг-теста у Екатерины. А если действительно боялись бы, не допускали бы спортсменку вообще до отборов.

Как изменился состав

Так или иначе, резонанс был настолько большим, что пришлось возвращаться к изначальному плану. Старых и Глазырина едут на Кубок IBU. Место Старых на Кубке мира заняла Тамара Воронина , заслужив это результатами в Тюмени. Соответственно со включением Глазыриной в состав команды на Кубок IBU пришлось убирать из него Анастасию Егорову . А вот здесь всё не так однозначно. Егорова проиграла по очкам Анастасии Поршневой и Ирине Казакевич , которые оказались в итоговом составе. Возможно, это связано с тем, что Егорова выложила критический пост в социальных сетях в адрес тренерского штаба и руководства СБР. Биатлонистка быстро всё удалила, но до СБР информация наверняка дошла.

Кто побежит эстафету?