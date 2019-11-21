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Губерниев представил тренера сборной России в женском платье. Биатлон начинается 

Чемпионат.com 3 часа назад
Губерниев представил тренера сборной в женском платье
Фото: РИА Новости/instagram.com/guberniev_dmitry
Скандал с отбором привёл к тому, что в женской эстафете на первом этапе Кубка мира некому бежать.

Хотели как лучше

Внутренние разборки в российском биатлоне стали причиной того, что состав сборной России на первые этапы Кубка мира менялся дважды за неделю. В минувшие выходные состоялся отбор в Тюмени, однако по его итогам в состав были включены биатлонисты, которые не должны были туда попасть. Критерии были грубо нарушены. Пришлось собирать правление Союза биатлонистов России и решать, что делать. В итоге состав вернули к тому виду, в котором он должен был предстать по изначально согласованным критериям. Однако проблема в том, что из-за этого в женской части эстафет у сборной России совершенно некому бежать, а спортивный комментатор Дмитрий Губерниев предложил главному тренеру команды Анатолию Хованцеву облачиться в женский комбинезон и самому выйти на старт.
«Анатолий Николаевич Хованцев! Как же вы теперь родину в биатлонных эстафетах защищать будете? Без Ирины Старых? Неужели сами на старт выйдете в женском платье, как А. Ф. Керенский в 1917-м?»

Получилось не очень

Первоначальный состав не понравился вице-президенту СБР Александру Нуждову, который выступил с открытой критикой в адрес президента организации Владимира Драчёва и косвенно в адрес Тюмени и Владимира Якушева, недвусмысленно намекнув на тот самый тюменский блат. Всё потому, что в составе на Кубок мира оказалась представительница региона Ирина Старых, которая не проходила централизованную подготовку и, согласно критериям, могла отправиться максимум на Кубок IBU. Такие же условия были и для Екатерины Глазыриной. Однако она не попала вообще никуда. Тренерский штаб настоял на том, что надо нарушить критерии отбора ради второй биатлонистки страны по итогам стартов в Тюмени и взять Старых на Кубок мира. Почему-то про третью биатлонистку страны по итогам этих же стартов тренерский штаб забыл. Отговорки про два флажка у Глазыриной выглядят нелепо, тем более, что в РУСАДА подтвердили лишь один пропуск допинг-теста у Екатерины. А если действительно боялись бы, не допускали бы спортсменку вообще до отборов.

Как изменился состав

Так или иначе, резонанс был настолько большим, что пришлось возвращаться к изначальному плану. Старых и Глазырина едут на Кубок IBU. Место Старых на Кубке мира заняла Тамара Воронина, заслужив это результатами в Тюмени. Соответственно со включением Глазыриной в состав команды на Кубок IBU пришлось убирать из него Анастасию Егорову. А вот здесь всё не так однозначно. Егорова проиграла по очкам Анастасии Поршневой и Ирине Казакевич, которые оказались в итоговом составе. Возможно, это связано с тем, что Егорова выложила критический пост в социальных сетях в адрес тренерского штаба и руководства СБР. Биатлонистка быстро всё удалила, но до СБР информация наверняка дошла.

Кто побежит эстафету?

Удивительно, но все страсти касаются исключительно женской части команды. У мужчин всё более или менее спокойно, хотя они тоже могут пострадать из-за этих скандалов. Дело в том, что в Эстерсунде помимо двух классических эстафет будут ещё смешанная эстафета и сингл-микст. А теперь посмотрите на женский состав. Кроме Екатерины Юрловой-Перхт и Светланы Мироновой, железных претендентов на эстафету нет. Это означает, что будут большие эксперименты. Иногда они удаются на пять баллов, как это было в прошлом сезоне в Оберхофе. Но чаще всё выходит не так радостно. И вот здесь опытные Старых и Глазырина были бы как нельзя кстати. Так, может, стоило пожертвовать слепым следованием критериям ради того, чтобы на Кубок мира поехали сильнейшие на данный момент? И так ли в порядке эти критерии, если вторая и третья биатлонистки страны по ним не могут пробиться в состав?
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Теги:
Биатлон , Статьи , Владимир Драчев , Тамара Воронина , Ирина Казакевич , Екатерина Глазырина , Ирина Старых , Светлана Миронова , Анатолий Хованцев , Анастасия Егорова , Дмитрий Губерниев , Владимир Якушев , СБОРНАЯ РОССИИ
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