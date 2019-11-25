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Возвращение великого Фуркада. Неужели француза снова никто не сможет одолеть? 

Чемпионат.com + ещё 1 1 час назад
Возвращение Фуркада. Никто не сможет его одолеть?
Фото: РИА Новости
Мартен разобрался в прошлогоднем провале и готов вернуть себе Кубок мира. Никто его не остановит!
Ну вот мы и дождались. На этой неделе стартует очередной сезон на Кубке мира по биатлону. В женской части после ухода Анастасии Кузьминой и Лауры Дальмайер конкуренция обострится и будет один из самых непредсказуемых сезонов. А у мужчин с большой долей вероятности состоится возвращение одного великого француза.

Фуркад всё понял

Прошлый сезон стал разочарованием для Мартена. Проблемы на первых гонках казались недоразумением и временным сбоем. Однако по ходу Кубка мира стало понятно, что это не временный, а системный сбой. Француза обходили на финише те спортсмены, которых он до этого практически не видел на трассе. Настолько они были позади. И было очевидно, что сам Фуркад не знает, в чём причина такого спада. Пропала резкость, скоростная выносливость, а от фирменного финишного рывка не осталось и следа. Но, судя по всему, Мартен разобрался в проблемах. Его последние успехи на турнире в Шушене, где он опередил и Йоханнеса Бё, и Симона Шемппа, и многих других, говорят о том, что возвращение француза на самый верх должно состояться уже в этом году. Фуркад признался, что больше не чувствует страха проиграть, который был в прошлом сезоне. Уверенность возвращается. Биатлон скучал по сильному Фуркаду.

Могучий Йоханнес

Младший из братьев Бё тоже никуда не делся. То, что норвежец показывал год назад, будет невероятно сложно повторить. Тот сезон получился феноменальным для Йоханнеса. Более 400 очков преимущества над ближайшим преследователем, Александром Логиновым, удивительный результат. Лично у меня есть сомнения, что норвежец сохранит ту же форму. Шансы выиграть Кубок мира у Бё по-прежнему очень высокие, но такого тотального доминирования я бы не ждал. Логинов и Фуркад должны навязать плотную борьбу.

Французский десант и Шемпп

Сборная Франции по биатлону — это уже давно не только Мартен Фуркад. Кентен Фийон Майе, Симон Детьё и Антонен Гигонна показали, что способны биться за победы в отдельных гонках. Собственно, все трое оказались в общем зачёте Кубка мира выше своего знаменитого соотечественника. Такой сильной Франции в биатлоне я не припомню. Конкурентам повезло, что в прошлом сезоне Мартен был не в форме. Если он действительно вернётся в топ, то борьба в Кубке наций будет лишь за второе место.

«Выскочка»

Открытием сезона может стать немец Йоханнес Кюна. В прошлом сезоне он был в топ-3 по скорости в большинстве гонок на Кубке мира. В Шушене он выиграл спринт, а там бежала практически вся элита Кубка мира. Не думаю, что немец сможет бороться за высокие позиции в общем зачёте, но в отдельных стартах это первый человек, от которого стоит ждать сюрпризов. Не удивлюсь, если он начнёт заезжать на подиумы и одержит личную победу.

Итальянские красотки

Доротея Вирер и Лиза Витоцци заняли первые два места в Кубке мира по итогам прошлого сезона. Вероятно, итальянки и в этом году будут высоко. Другое дело, что на этот раз чемпионат мира пройдёт у них на родине в Антерсельве, поэтому в команде могут пожертвовать общим зачётом ради успеха у себя дома.

Главные претендентки

Норвежка Марте Рёйселанд и немка Денизе Херрман. С учётом того, что итальянки, вероятно, будут концентрироваться на домашнем ЧМ, а Лаура Дальмайер и Анастасия Кузьмина завершили карьеры, именно Марте и Денизе видятся главными претендентами на Большой хрустальный глобус. Херманн настолько быстра, что даже нестабильная стрельба не помешает ей быть всё время в топ-10. Если немка сможет избежать болезней, то выиграет Кубок мира.

Шведская стабильность

Ханна Эберг — олицетворение Швеции. Невероятно стабильная, но не слишком яркая. Тем не менее, Ханна всегда будет рядом с лидерами и готова воспользоваться их ошибками. Вопрос только в том, сколько ошибок эти лидеры совершат. Но если более быстрые конкуренты не будут давать системных сбоев, бороться с ним Эберг будет не в состоянии. В списке претендентов наверняка будут финка Кайса Мякяряйнен и норвежка Тириль Экхофф, однако их притязания, скорее всего, ограничатся отдельными гонками. На длинную дистанцию не вижу их в тройке лидеров Кубка мира. Из возможных сюрпризов обратил бы внимание на чешку Маркету Давидову и американку Клэр Игэн. У последней грандиозный прогресс и не исключено, что американский флаг вновь появится на подиуме Кубка мира.
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Теги:
Биатлон , Статьи , Александр Логинов , Симон Шемпп , Лаура Дальмайер , Антонен Гигонна , Анастасия Кузьмина , Кайса Мякяряйнен , Йоханнес Бе , Лиза Витоцци , Клэр Игэн , Ханна Эберг , Доротея Вирер , Симон Детье
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