Российская биатлонистка победила в спринте на Кубке IBU

Российская биатлонистка Старых победила в спринте на этапе Кубка IBU

Российская биатлонистка Ирина Старых заняла первое место в спринтерской гонке на первом этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU). Соревнования проходят в норвежском Шушене.

32-летняя россиянка показала результат 20 минут 12,1 секунды, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах. Второй стала украинка Елена Пидгрушная (отставание — 5,4 секунды; 0 промахов), третьей стала россиянка Екатерина Глазырина (+12,6; 1).

Старых является четырехкратной чемпионкой Европы, в ее активе бронза первенства Европы. Также она является чемпионкой Универсиады 2009 года.

Позднее в субботу пройдет спринтерская гонка у мужчин, гонка преследования у женщин пройдет 1 декабря. Этап Кубка IBU в Шушене завершится в воскресенье.