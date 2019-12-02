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«ВАДА должно быть стыдно!» Российский биатлон теперь защищает даже Фуркад 

Чемпионат.com 9 часов назад
«Должно быть стыдно!». Даже Фуркад защищает россиян
Фото: Чемпионат.com
«Доказательства на стол!» Лидеры мирового биатлона не понимают, за что хотят наказать сборную России. И только Самуэльссон — «за».
Ровно через неделю состоится исполком ВАДА, где будет решаться судьба российского спорта. 9 декабря в Париже Россию могут отстранить от участия во всех международных соревнованиях на 4 года. Только вот реальных доказательств никто до сих пор не привёл. Обвинения в том, что база Московской антидопинговой лаборатории была взломана, остаются на уровне слов.
Это понимают и звёзды мирового спорта, которые хотят увидеть информацию в открытом доступе. Лидеры Кубка мира по биатлону высказались в поддержку России, прекрасно зная, что когда-то и сами могут столкнуться с подобной ситуацией.

Фуркад сменил риторику

Даже титулованный француз, который не раз и не два высказывался нелицеприятно в адрес сборной России и особенно Александра Логинова, сменил гнев на милость. В программе «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» Мартен выступил в защиту чистых российских спортсменов, которые могут лишиться возможности выходить на старт из-за ошибок совершенно других людей. Причём ошибок, которые пока никем не подтверждены.
«Моя главная мысль — у чистых атлетов при любом раскладе должна быть возможность соревноваться. Нельзя отстранять кого-то от чемпионата мира и Олимпиады только на основании паспорта».

«Пусть предъявят доказательства»

Йоханнес Бё высказался ещё жёстче. Действующему обладателю «Большого хрустального глобуса» не нравится, что расследование в отношении российского спорта ведётся исключительно в кулуарах. Норвежец хочет, чтобы ВАДА предъявило наконец-то конкретные документы, доказывающие вину тех или иных спортсменов и функционеров.
«Если Россию отцепят, пусть предоставят доказательства, выложат на стол. Нельзя сказать, что целая страна отстранена на основании каких-то секретных материалов».

«Не могу представить биатлон без российского флага»

Тренер сборной Норвегии Зигфрид Мазе, судя по всему, переживает за российский спорт не меньше самих россиян. Мазе признался, что сильно расстроится, если ВАДА отстранит наших спортсменов на четыре года.
«Конечно, я расстроюсь. Честно, я думаю, это перебор. Само собой, люди, причастные к допинговым делам, должны быть изолированы. Но при чём здесь молодые атлеты? Считаю, ВАДА должно быть стыдно. Такое решение много чести агентству не сделает. Не могу представить биатлон без российского флага».
Похожую позицию высказался и немецкий биатлонист Бенедикт Долль. И только швед Себастиан Самуэльссон продолжает полностью доверять ВАДА. «ВАДА должно следовать рекомендации, а следовательно, отстранить Россию. Может, отдельных спортсменов допустить, но в нейтральном статусе».
Тем не менее, большинство биатлонистов адекватно оценивают сложившуюся ситуацию и просят самого простого у Всемирного антидопингового агентства — открытости. Все устали от политических игр, секретных материалов и тайных информаторов, которые меняют внешность, чтобы через день показаться с новой внешностью на ТВ. Вот только есть большие сомнения, что в ВАДА услышат эти призывы. Кажется, там уже всё давно решили…
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Теги:
Биатлон , Статьи , Йоханнес Бе , Бенедикт Долль , Зигфрид Мазе , СБОРНАЯ РОССИИ , Всемирное антидопинговое агентство
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