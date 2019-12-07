Гараничева опять не поставили в эстафету. Тренер сборной России объяснил почему

— Сергей Иванович, как формировался состав на мужскую эстафету? Мужская сборная России хорошо начала нынешний биатлонный сезон на Кубке мира. Уже есть личная медаль Матвея Елисеева , стабильные результаты Александра Логинова . В индивидуальной гонке Гараничев и Бабиков тоже попали в топ-15, однако ни Евгений, ни Антон не попали в состав первой классической эстафеты в этом году. Вместо них тренерский штаб сделал выбор в пользу Дмитрия Малышко и Эдуарда Латыпова. На первый взгляд, выбор не однозначный, потому что оба не смогли порадовать болельщиков приличными результатами в личных гонках. Тем не менее, старший тренер мужской сборной России Сергей Белозёров чётко и понятно объяснил, почему на данный момент Малышко с Латыповым подходят для эстафеты больше Гараничева и Бабикова.

— По Елисееву и Логинову вопросов меньше всего. Для Матвея мы уже не в первый раз моделируем подготовку именно на первый этап эстафеты. Это началось ещё с прошедшего чемпионата мира. На летнем чемпионате страны он даже будучи не в очень хорошей форме, выиграл свой первый этап. Мы выстраиваем тактику, чтобы она уже чётко закрепилась в его голове. — В какой форме сейчас Александр Логинов, ведь ему завтра предстоит финишировать?

— По нему, как вы понимаете, вопросов ещё меньше. Хоть и говорят, что он не может себя проявить на коротком финишном отрезке, мы больше рассчитываем на его дистанционную скорость. — Почему на второй и третий этапы выбрали именно Латыпова и Малышко?

— Антона Бабикова вообще не рассматривали с учётом его хорошей индивидуальной гонки? — Мы обратили внимание, что в эстафете будет примерно такая же погода, как и в спринте. То есть, уже не будет такой каши, которая была во время мужской индивидуальной гонки. Это позволит Латыпову и Малышко проявить свои скоростные качества. А чувствуют они себя неплохо, спада у них не предвидится. Как вы помните, Латыпов в прошлом сезоне в экстренной ситуации отлично пробежал эстафету в Хохфильцене. В Канаде он тоже здорово сработал на своём этапе. В Эдуарде у меня есть уверенность. Малышко пока не показал хорошей стрельбы, но ходом он готов неплохо. Дима стрелять умеет. А в эстафетах он удивительным образом умеет собираться.

— Нет. Вы же видите, что ходом у него слишком большой проигрыш. Это невозможно компенсировать даже самой качественной стрельбой.

— У Евгения Гараничева с эстафетами своя история. В какой-то степени из-за этого не поставили его?

— То есть, Гараничев психологически готов бегать эстафеты? — Даже не из-за этого. Мы заявили его запасным, поэтому тренировку он проводит в том же режиме, что и основной состав на эстафету. Я сказал ему работать и быть наготове. То, что он здорово проявил себя в индивидуальной гонке, частично случилось благодаря погоде. У него темповой стиль бега, небольшой вес. Он как бы стелется над лыжнёй за счёт частоты движений. Не закапывается в отличие от Елисеева, Малышко и Поршнева . У них всех вес за 80 кг, им по такой погоде было очень сложно в индивидуальной гонке.

— Мы рассчитываем, что Женя будет неплохо выглядеть в Хохфильцене и будем рассматривать его на эстафету уже там. Он в Канаде неплохо бежал эстафету, хотя и выбор состава там был невелик (улыбается). Крест на нём, конечно же, мы не ставим в плане эстафет. — С учётом хорошей формы Елисеева, не думали поставить его на второй или третий этапы, где можно реально что-то отыграть?

— Было такое рассуждение. Другое дело, что из этой четвёрки было сложно кого-то другого определить на первый этап. Если брать Гараничева пятым, то и из пятёрки. Я ещё раз говорю, что Матвея мы специально наигрывали на первый этап, потому что от него строится вся дальнейшая эстафета. Возможно, после Хохфильцена что-то поменяем. Но в целом в эстафетах мы уже наигрываем состав на чемпионат мира в Антхольце. — Правда ли, что на второй этап в Хохфильцене поедет тот же самый состав?

— Да, ротации не будет. Мы с руководством сразу договорились, что не должны лишить спортсменов возможности отобраться по тем критериям, которые были озвучены. Немного не сложилось здесь у Никиты Поршнева, он очень сильно переживает. С другой стороны, на контрольных стартах в Идре он и Латыпов были сильнейшими в команде. Поэтому они, конечно, рады за великолепные результаты Елисеева, но и понимают, что совсем недавно вообще обгоняли его! Я им сказал, чтобы не расстраивались, а, наоборот, брали на вооружение. Я уверен, что они могут тоже показывать высокие результаты. — Какие по Антону Бабикову дальнейшие планы?

— Будем согласовывать с руководством, потому что на Кубок IBU у нас тоже уже много спортсменов. Сейчас это всё будет решаться. С Антоном был предварительный разговор ещё в России, что ему надо отбираться в команду на контрольных стартах вместе со всеми. У нас были освобождены только два человека — Гараничев и Логинов. К сожалению, он не отобрался даже на соревнования уровня Кубка IBU. То, что он не останется на Кубке мира, было решено заранее. Мы повезли сюда шесть спортсменов, которые отобрались по критериям. — Как победитель Кубка IBU у него нет привилегий, чтобы вернуться хотя бы на Кубок IBU, а не Кубок России?

— Нет, у нас нет таких правил и таких привилегий. Всё решается по текущим результатам. — А на третий этап в Анси возможна ротация?

— Неизвестно, поедем ли мы все во Францию или нет. Дело в том, что там совсем нет снега. У нас будет встреча на следующей неделе на этапе Кубка мира в Хохфильцене, будет рассматриваться вопрос относительно того, будут ли в Анси соревнования или нет. Возможно, мы останемся в Хохфильцене и проведём там два этапа подряд. Информация реальная, потому что снега действительно там нет. И не предвидится. А это уже рядом с Риднау, так что там уже возможна какая-то ротация состава.