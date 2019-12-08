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Российские биатлонистки стали пятыми в эстафете на этапе Кубка мира 

Газета.Ru + ещё 39 18 часов назад
Российские биатлонистки стали пятыми в эстафете на этапе Кубка мира
Фото: Газета.Ru
Женская сборная России заняла пятое место в эстафете на первом этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде.
Российская команда, в составе которой выступили Тамара Воронина, Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт и Лариса Куклина, прошла дистанцию за 1 час 12 минут 46,4 секунды, допустив девять промахов. Золото завоевала сборная Норвегии. Второе место заняли швейцарские биатлонистки, третьими стали представительницы Швеции.
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Ранее сообщалось, что российские биатлонисты остались без медалей в эстафете на этапе Кубка мира.
Биатлон. Кубок мира. 1-й этап. Эстерсунд
Женщины. Эстафета
1. Норвегия — 1:11.08,7 (0+ 10);
2. Швейцария — +8,5 (0+4);
3. Швеция — +10,2 (0+8)…
5. Россия — +1.37,7 (0+9).
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Теги:
Биатлон , Тамара Воронина , Лариса Куклина , Светлана Миронова , СБОРНАЯ РОССИИ , Газета.Ru
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