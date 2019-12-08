Российские биатлонистки стали пятыми в эстафете на этапе Кубка мира

Женская сборная России заняла пятое место в эстафете на первом этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде. Российская команда, в составе которой выступили Тамара Воронина Светлана Миронова , Екатерина Юрлова-Перхт и Лариса Куклина , прошла дистанцию за 1 час 12 минут 46,4 секунды, допустив девять промахов. Золото завоевала сборная Норвегии. Второе место заняли швейцарские биатлонистки, третьими стали представительницы Швеции. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию гонки. Ранее сообщалось, что российские биатлонисты остались без медалей в эстафете на этапе Кубка мира. Биатлон. Кубок мира. 1-й этап. Эстерсунд Женщины. Эстафета 1. Норвегия — 1:11.08,7 (0+ 10); 2. Швейцария — +8,5 (0+4); 3. Швеция — +10,2 (0+8)… 5. Россия — +1.37,7 (0+9).

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