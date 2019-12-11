Украинские биатлонисты массово слегли в больницу

Украинские биатлонисты массово попали в больницу

Биатлонисты сборной Украины съели сомнительного качества продукты, попали в больницу и могут пропустить ближайшие гонки. Об этом, как сообщает Sport.ua, рассказал тренер женской сборной Украины по биатлону Валерий Лесников

По его словам, вчера за медицинской помощью были вынуждены обратиться Виталий Труш , Екатерина Бех, Сергей Семенов Андрей Доценко и Руслан Бригадир. У всех у них были симптомы кишечной инфекции. Все они, как сообщал «Рамблер», 12 декабря должны были выступить на втором этапе Кубка IBU в итальянском Риднау.

В больнице биатлонисты были обследованы — диагноз «кишечная инфекция» подтвердился. Спортсменам были сделаны необходимые процедуры. После этого они были отпущены из клиники. В настоящее время все они чувствуют себя хорошо.

«Все обошлось более-менее — без температуры», — отметил Валерий Лесников.

Он рассказал, что спортсмены даже провели тренировку, но не уточнил, смогут ли они выступить в завтрашних гонках. Тренер добавил, что, помимо украинских биатлонистов, в тот же день в больницу в связи с отравлением обратились также спортсмены из других стран и туристы. В этой связи он выразил уверенность, что «все-таки были сомнительного качества продукты».