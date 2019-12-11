Украинские биатлонисты массово слегли в больницу

Биатлонисты сборной Украины съели сомнительного качества продукты, попали в больницу и могут пропустить ближайшие гонки. Об этом, как сообщает Sport.ua, рассказал тренер женской сборной Украины по биатлону Валерий Лесников.
По его словам, вчера за медицинской помощью были вынуждены обратиться Виталий Труш, Екатерина Бех, Сергей Семенов, Андрей Доценко и Руслан Бригадир. У всех у них были симптомы кишечной инфекции. Все они, как сообщал «Рамблер», 12 декабря должны были выступить на втором этапе Кубка IBU в итальянском Риднау.
В больнице биатлонисты были обследованы — диагноз «кишечная инфекция» подтвердился. Спортсменам были сделаны необходимые процедуры. После этого они были отпущены из клиники. В настоящее время все они чувствуют себя хорошо.
«Все обошлось более-менее — без температуры», — отметил Валерий Лесников.
Он рассказал, что спортсмены даже провели тренировку, но не уточнил, смогут ли они выступить в завтрашних гонках. Тренер добавил, что, помимо украинских биатлонистов, в тот же день в больницу в связи с отравлением обратились также спортсмены из других стран и туристы. В этой связи он выразил уверенность, что «все-таки были сомнительного качества продукты».