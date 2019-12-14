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Глава СБР объяснил значение фразы про ответ ВАДА 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 21 час назад
«Это наш ответ ВАДА»: глава СБР объяснился
Фото: РИА Новости
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев объяснил, почему он опубликовал фразу про ответ ВАДА после успешного выступления биатлонистов на этапе Кубка мира в Хохфильцене.
Фразу «Это наш ответ ВАДА» Драчев опубликовал в пятницу на своей странице в Instagram. Так он поздравил подписчиков с бронзовыми наградами, завоеванными Александром Логиновым и Светланой Мироновой.
«Кто бы что ни говорил, у нас всегда дают различные оценки. Есть 50 процентов тех, кто за, и 50 процентов тех, кто против. Что бы с нами ни делали, мы все равно будем сильными и выживем, Россия всегда была сильной державой, в любых условиях мы будем бороться и побеждать. Именно это я имел в виду, говоря «это наш ответ ВАДА», — передает ТАСС слова Драчева.
В субботу женская сборная России в составе Кристины Резцовой, Ларисы Куклиной, Светланы Мироновой и Екатерины Юрловой-Перхт завоевала серебро в эстафете 4 по 6 км. Перед стартом этапа в Хохфильцене Союз биатлонистов России (СБР) запустил движение в поддержку команды под названием «Знай наших!»
«Однозначно, этот успех — все вместе: это и «ответ WADA» и «знай наших». Движение «Знай наших!» было вовремя услышано там — наверху, на самом-самом верху. И вот наши биатлонистки теперь стоят на пьедестале, мало того, что теперь о них знает вся страна, люди узнали и о движении в поддержку российских спортсменов «Знай наших!». Тут двойной смысл, уверен, что наши спортсмены и дальше будут выступать удачно», — добавил он.
Напомним, в понедельник исполнительный комитет ВАДА решил лишить Россию на четыре года права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в том числе в Олимпиадах и чемпионатах мира.
Президент Владимир Путин заявил, что решение Всемирного антидопингового агентства противоречит олимпийской хартии.
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Комментарии 4 
Теги:
Биатлон , Россия без Олимпиады , Александр Логинов , Владимир Драчев , Лариса Куклина , Светлана Миронова , Владимир Путин , СБОРНАЯ РОССИИ , Всемирное антидопинговое агентство , ИТАР-ТАСС
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