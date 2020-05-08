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Союз биатлонистов России погасил долги по зарплате 

Газета.Ru и ещё 8 1 час назад
Союз биатлонистов России погасил долги по зарплате
Фото: РИА Новости
Союз биатлонистов России (СБР) погасил задолженности по зарплате перед своими сотрудниками. Ответственным за данный процесс был вице-президент организации Алексей Нуждов.
Как сообщает ТАСС, в общей сумме долги по зарплатам составляли около 2 млн рублей. Как отмечал ранее глава Союза Владимир Драчев, необходимые средства на погашение задолженностей уже были выделены.
"Долги погашены перед сотрудниками офиса, для которых работа в СБР является основным источником дохода. Перед некоторыми сотрудниками задолженность составляла полгода", — утверждает источник.
Ранее сообщалось, что общие долги Союза биатлонистов России составляют €1 млн, при этом отмечалось, что некоторым сотрудникам организации зарплату не выплачивают с ноября 2019 года.
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