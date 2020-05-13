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Драчёв назвал конференцию СБР «пиром во время чумы» 

News.ru и ещё 13 13 мая 2020
Драчёв назвал конференцию СБР «пиром во время чумы»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв написал письмо на имя члена правления СБР и министра строительства и ЖКХ РФ Владимира Якушева, где выступил с критикой назначения тренерами сборной России Валерия Польховского и Владимира Королькевича, а также обвинил правление СБР в деструктивной деятельности.
Учитывая не очень глубокое понимание этих процессов отдельными функционерами СБР, я буду готов рассмотреть вопрос по предложению кандидатуры Польховского в Министерство спорта РФ на должность тренера одной из групп спортсменов, но лишь в том случае, если весь коллектив СБР, в частности члены совета СБР посчитают такое назначение целесообразным, — приводит слова Драчёва ТАСС.
Кроме того, глава СБР осудил правление за решение провести внеочередную отчётно-выборную конференцию в организации и назвал это решение пиром во время чумы.
Как писал NEWS.ru, СБР погасил долги по зарплате перед офисными сотрудниками.
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Комментарии
Биатлон , Владимир Драчев , Владимир Якушев , Владимир Королькевич , Минспорта , СБОРНАЯ РОССИИ , ИТАР-ТАСС
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