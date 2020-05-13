Драчёв назвал конференцию СБР «пиром во время чумы» 

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Учитывая не очень глубокое понимание этих процессов отдельными функционерами СБР, я буду готов рассмотреть вопрос по предложению кандидатуры Польховского в Министерство спорта РФ на должность тренера одной из групп спортсменов, но лишь в том случае, если весь коллектив СБР, в частности члены совета СБР посчитают такое назначение целесообразным, — приводит слова Драчёва ТАСС.

Кроме того, глава СБР осудил правление за решение провести внеочередную отчётно-выборную конференцию в организации и назвал это решение пиром во время чумы.

Как писал NEWS.ru, СБР погасил долги по зарплате перед офисными сотрудниками.