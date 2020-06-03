Васильев назвал позорищем финансовое состояние СБР 

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказался о финансовом состоянии Союза биатлонистов России (СБР).
«Как можно было довести до такого состояния финансовую деятельность в СБР? За два года просто катастрофа произошла. Я такого не припомню. Даже в самые тяжелые девяностые годы, когда вообще было безденежье, не было такого позорища, как сейчас. Это просто позорище! У СБР сейчас долги», — цитирует Васильева РИА Новости.
Он также отметил, что на данный момент в организации необходимо создать нормальную атмосферу и сделать так, чтобы люди вовремя получали свои зарплаты. Кроме того, он отметил, что необходимо спокойно определиться с кандидатурой на пост президента СБР, отметив, что нынешний глава организации Владимир Драчёв несёт ответственность за происходящее.
Ранее вице-президент СБР Юрий Векшин объяснил ситуацию с публикацией критического заявления в адрес главы организации Владимира Драчёва.