«Катастрофа и коллапс»: Драчева изгоняют из биатлона

Правление Союза биатлонистов России (СБР) предъявило серьезные обвинения собственному президенту Владимиру Драчеву . В большом заявлении утверждается, что глава организации якобы превышает свои полномочия, редко появляется на работе, доверяет людям, которые «преследуют личные интересы, наносящие прямой вред СБР» и своей деятельностью привел к тому, что от Союза отвернулись постоянные спонсоры, а теперь грозит блокировка счетов. Сам Драчев заявил, что читать критику в свой адрес не собирается.

Правление Союза биатлонистов России (СБР) сожгло последние мосты в отношениях с действующим президентом организации Владимиром Драчевым, выпустив пространное заявление из 12 пунктов о том, почему он должен быть уволен.

Внеочередная выборная конференция СБР, на которой пройдет голосование за кандидатов в президенты и члены правления, состоится только 11 июля, однако кажется, что судьба Драчева уже предрешена — получить достаточное количество голосов после такой мощной имиджевой атаки ему будет довольно сложно.

Из десяти членов правления (куда входит и сам президент Союза), заявление о полной несостоятельности Драчева как руководителя подписали пять человек —

Андрей Левунин и Иван Черезов. Алексей Нуждов (первый вице-президент по работе с региональными организациями), Юрий Векшин (вице-президент по спортивным технологиям), а также двукратный призер Олимпийских игр Виктор Майгуров

Какие же грехи вменяются Драчеву?

Во-первых, президент якобы постоянно превышает свои полномочия, что приводит к «существенному экономическому и репутационному ущербу СБР». Подробнее этот пункт не раскрывается, однако можно вспомнить историю с громкими обвинениями в сторону Драчева от исполнительного директора Союза Сергея Голикова , который утверждал, что функционер будто бы нанимал личного водителя для супруги на ставку организации.

Во-вторых, сразу в нескольких пунктах отмечается, что президент якобы уделяет мало времени решению проблем СБР, не контролирует текущую ситуацию, редко появляется на рабочем месте, хотя положение организации этого явно требует, и в результате не имеет собственного мнения по многим важным вопросам и часто раздает громкие обнадеживающие обещания, которые невозможно выполнить. Сюда же можно отнести пункт о том, что Драчев «слишком часто доверяет людям, малознакомым с положением дел в российском биатлоне, преследующим личные, часто наносящие прямой вред СБР, интересы».

«Конструктивный диалог с министерством спорта, а также департаментами спорта в регионах и региональными федерациями биатлона не ведется или наносит серьезный вред репутации СБР. Письма и запросы, приходящие из региональных федераций на имя президента по большей части остаются без ответа», — говорится в заявлении.

В-третьих, функционеры недовольны тем, что Драчев «систематически и последовательно» пренебрегает решениями правления Союза, причем даже теми, которые он сам принимал и поддерживал «при голосовании вместе с другими членами правления».

Ситуация дошла до того, что контакт был окончательно потерян, и правление в обход Драчева решило большинством голосов назначить главным тренером сборной России на сезон-2020/21 Валерия Польховского, а наставниками мужской и женской команды — Владимира Королькевича и Роберта Кабукова соответственно.

Однако эти варианты не понравились президенту, и он представил в Минспорта другие кандидатуры (система устроена так, что в данном вопросе все решает подпись главы СБР).

Очевидно, что такое взаимодействие между правлением и президентом способно привести лишь к еще большему беспорядку в делах СБР, что негативно скажется на результатах биатлонистов.

Для решения проблемы надо либо найти общий язык всем сторонам (что практически нереально), либо кардинально поменять состав правления, набрав туда новых людей, поддерживающих Драчева, либо уволить президента. Пока что все идет к последнему варианту.

В-четвертых, правление утверждает, что за время работы нынешнего главы финансовая ситуация СБР стала настолько плачевной, что «ставит под прямую угрозу нормальное функционирование аппарата Союза, института сборных команд и действующих программ развития и поддержки биатлона».

Кроме того, заявляется, что Драчев не сумел выполнить свои предвыборные обещания по привлечению новых спонсоров, а также сыграл роль в том, что даже прежние партнеры отказались от сотрудничества с СБР.

«Из обещанных президентом на конференции нескольких сотен миллионов реально поступили десять (за два года). Сократив до абсолютного минимума (за последние 12 лет) штат аппарата и прочие расходы, СБР по-прежнему имеет незакрытые долги перед своими сотрудниками, гостиницами, спортивными комплексами, партнерами-производителями, Международным союзом биатлонистов (IBU). Кроме того, неуплата до 1 июля налогов, на которые средств нет, автоматически приведет к тому что счета СБР будут заблокированы», — говорится в заявлении правления.

Также в тексте обращения содержится краткая история конфликта. Сообщается, что члены правления якобы пытались повлиять на Драчева уговорами до декабря 2019 года, а после этого начали жестко проводить свои решения через заседания, однако это вылилось лишь в еще более открытое противостояние — и с конца декабря президент не провел через правление ни одного своего решения.

Более того, Драчев, потерявший доверие к своей команде, отозвал финансовую доверенность у исполнительного директора и первого вице-президента СБР, забрал печать и «практически узурпировал всю финансово-хозяйственную деятельность организации».

«Кроме того, президент всячески уклоняется от проведения финансовой проверки текущей деятельности СБР, обязательного ежегодного аудита. Именно по этой причине мы настояли на проведении внеочередной конференции. По нашему мнению, честный и уверенный в себе руководитель не должен бояться вопроса о доверии к его полномочиям», — так заканчивается текст заявления, главным выводом которого является то, что деятельность Драчева якобы привела к «управленческому коллапсу и катастрофическому состоянию дел в СБР».

Правда, позже этот текст был удален с официального сайта Союза.

«Данное письмо предназначалось для внутреннего пользования, на сайт оно попало из-за технической ошибки», — так пресс-служба СБР объяснила свое решение ТАСС.

Однако верится в это пояснение с трудом хотя бы потому, что обращение начиналось со слов «Уважаемые спортсмены, тренеры, болельщики…» — и вряд ли столь важная рассылка «для внутреннего пользования» должна была прийти еще и кому-то из фанатов. Заявление изначально планировалось для широкой аудитории — и по факту так и получилось.

Сам Драчев реагировать на критику не собирается.