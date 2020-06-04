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Логинов одобрил: кто будет тренировать российских биатлонистов 

Газета.Ru и ещё 3 5 часов назад
Что известно о новом тренере российских биатлонистов
Фото: РИА Новости
Новый тренер мужской сборной России по биатлону на протяжении всей предыдущей карьеры работал с лыжниками, воспитал олимпийского чемпиона Никиту Крюкова и других элитных спринтеров, а также трижды мелькал в допинговых скандалах. «Газета.Ru» представляет Юрия Каминского.
В российском биатлоне в новом сезоне появится интересный персонаж — Юрий Каминский возглавит мужскую сборную страны. Ни одна из кандидатур, обсуждавшаяся правлением Союза биатлонистов России (СБР), не была однозначной. Например, против Владимира Королькевича, который изначально должен был стать тренером женской сборной, открыто выступили некоторые биатлонистки. Про Каминского же сказать что-то определенное, учитывая сравнения с его предшественником Анатолием Хованцевым, никак нельзя. Однако накануне лидер отечественной национальной команды Александр Логинов сообщил, что уже успел пообщаться с новым наставником, оставшись довольным беседой.
«Мы долго говорили с Юрием Михайловичем Каминским, нашли общий знаменатель, и я уверен, что никаких проблем у нас не будет. К зимнему сезону подойдем в хорошем состоянии. Это очень опытный специалист, он долгое время работал в лыжном спорте. Думаю, что биатлон станет для него новым вызовом, и он с ним справится», — сказал Логинов в интервью «Матч ТВ».
Взаимопонимание Логинова и Каминского на фоне того, что личный тренер чемпиона мира в спринте Александр Касперович уехал тренировать сборную Болгарии, чрезвычайно обнадеживает и радует. Были разговоры о том, что Логинов может начать тренироваться под руководством Касперовича с болгарской командой, и в этом ничего позитивного бы не было. Впрочем, Каминскому еще предстоит завоевать авторитет у других спортсменов.
58-летний специалист зарекомендовал себя в первую очередь как тренер лыжников. В 2008 году Каминский получил назначение на должность наставника спринтерских сборных команд России по лыжным гонкам. В частности, он работал с олимпийским чемпионом 2010 года и трехкратным чемпионом мира в спринте Никитой Крюковым, серебряным призером Игр-2010 Александром Панжинским и Алексеем Петуховым, выигрывавшим золото чемпионата мира в командном спринте. В 2010 году получил звание заслуженного тренера России и награжден Орденом Дружбы за успешную подготовку своих подопечных, выступивших в Ванкувере. Впоследствии он с 2011 по 2012 год занимал пост главного тренера сборной России по лыжным гонкам, а в 2014-м случился провал на Олимпиаде в Сочи, когда наши лыжники не взяли ни одной золотой медали в четырех гонках, после чего Каминский задумался об уходе, но в итоге остался еще на четыре года. В 2018 году глава Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе приняла решение уволить тренера ввиду ненужности спринтерской команды. После отставки специалист продуктивно отработал два сезона со сборной Казахстана, подтянув местных лыжников до способности набирать очки в Кубке мира.
Есть у Каминского и занимательный факт в биографии. Работая учителем физкультуры в дзержинской общеобразовательной школе, будущий тренер элитных лыжников убедил директора школы провести эксперимент — вместо двух часов физкультуры в неделю сделать пять часов. Как итог, по физическим показателям его воспитанники значительно опережали старшеклассником. К слову, в числе подопечных Каминского уже тогда был Крюков.
Но и негативные моменты в реноме тренера присутствуют. Президент СБР Владимир Драчев, жестко критикуя выбор правления, предложившего кандидатуры Королькевича и Роберта Кабукова в сборную, упоминал о причастности этих специалистов к допинговым историям, апеллируя тем, что с таким бэкграундом в сборной работать нельзя. Каминский же в неоднозначных инцидентах, касающихся допинга, участвовал многократно. Спринтерская группа Каминского существовала с 2008 года, а уже в 2009-м Наталья Матвеева попалась за приемом эритропоэтина. При этом в 2014-м ей выписали пожизненную дисквалификацию за предполагаемые манипуляции с допинг-пробами, а олимпийские результаты Крюкова и Петухова были аннулированы. В конце концов, не обошлось без имени Каминского в громком скандале с задержаниями спортсменов на чемпионате мира 2019 года в Зеефельде, когда на кровяном допинге попался казахстанский лыжник Алексей Полторанин, дисквалифицированный на четыре года. Его личным тренером был именно Каминский.
Так или иначе, для лыжного спорта в России Каминский сделал чрезвычайно много. Другое дело, что сейчас ему предстоит вариться в скандальном и беспощадном российском биатлоне, и давать прогнозы на успех любого тренера в сложившихся обстоятельствах опрометчиво.
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Комментарии
Биатлон , Статьи , Алексей Петухов , Александр Логинов , Владимир Драчев , Алексей Полторанин , Елена Вяльбе , Наталья Матвеева , Юрий Каминский , Александр Панжинский , Владимир Королькевич , Никита Крюков , СБОРНАЯ РОССИИ , Газета.Ru
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