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Хованцев остался в тренерском штабе сборной России по биатлону 

RT на русском и ещё 28 11 июня 2020
Хованцев остался в тренерском штабе сборной России
Фото: РИА Новости
Бывший главный тренер сборной России Анатолий Хованцев займёт должность администратора тренировочного процесса.
На сайте Министерства спорта были опубликованы списки кандидатов в сборные по биатлону на сезон-2020/21. Помимо должности Хованцева, стоит отметить отсутствие вице-президента Союза биатлонистов России (СБР) Валерия Польховского, хотя в списке СБР от 27 мая он присутствовал.
Сергей Рожков вернулся на должность начальника команды. Тренер по стрельбе Леонид Гурьев продолжит работать с женской сборной.
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Биатлон , Сергей Рожков , Леонид Гурьев , Анатолий Хованцев , Минспорта , СБОРНАЯ РОССИИ
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