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Ольга Зайцева: в СБР полная разрозненность. Может, люди хотели заработать денег 

Чемпионат.com и ещё 5 11 июня 2020
Зайцева: в СБР полная разрозненность
Фото: РИА Новости
Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева поделилась мнением о текущей ситуации в Союзе биатлонистов России.
Напомним, 11 июля состоится внеочередная отчётно-выборная конференция СБР, на которой могут избрать нового главу организации. Ранее президент СБР Владимир Драчёв призвал региональные федерации бойкотировать мероприятие.
«В СБР нет единства, нет единого пути в достижении цели. Конечно, там полная разрозненность. Не знаю почему.
Я не хочу никого судить, потому что я не там. Видно, что люди преследуют какие-то разные цели. Работать в федерации, я считаю, — это не значит обогащаться деньгами. Это общественная организация, которая работает на благо развития спорта в России и в мире, популяризирует биатлон, развивает детский спорт. Это не зарабатывание денег. Но такое ощущение, что там люди, может, хотели заработать денег. Я не знаю», — рассказала Зайцева в прямом эфире в «инстаграме» ГБУ «ЦФКиС ТиНАО Москвы».
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Комментарии
Биатлон , Владимир Драчев , Ольга Зайцева
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