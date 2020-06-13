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Фигура итальянской биатлонистки в купальнике восхитила фанатов 

Lenta.ru и ещё 2 13 часов назад
Фигура биатлонистки в купальнике восхитила фанатов
Фото: Instagram
Итальянская биатлонистка Доротея Вирер выложила в Instagram фотографию в купальнике и восхитила пользователей соцсетей.
Пользователи посчитали, что фигура спортсменки смотрится идеально в купальнике. «Какая же она сексуальная. Выглядит не как спортсменка, а как модель», «Нельзя выглядеть настолько маняще», «Эта красавица даже в межсезонье заставляет вспомнить о биатлоне», — писали фанаты.
В декабре 2018 года Вирер назвала российских любителей биатлона самыми безумными. Итальянка рассказала, что российские фанаты зовут ее замуж, несмотря на то что она уже состоит в браке.
Вирер — двукратная обладательница большого Хрустального глобуса, приза для победителей общего зачета Кубка мира. Биатлонистка также является двукратной бронзовой призеркой Олимпийских игр в смешанной эстафете (2014 и 2018 годы).
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Биатлон , Российские спортсменки , Сексуальные спортсменки , Доротея Вирер
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