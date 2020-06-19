Майгуров будет баллотироваться в президенты СБР 

Трёхкратный чемпион мира, член Правления Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров выдвинет свою кандидатуру на пост главы организции
«Насколько мне известно, в СБР планируется попытка создания попечительского совета. Иначе вопросы финансирования просто не решить. Попечительский совет сейчас стоит за Майгуровым», — цитирует «Спорт-экспресс» руководителя медиа-службы СБР Константина Бойцова.
Отчётно-выборная конференция, на которой действующий президент СБР Владимир Драчёв может лишиться своей должности, пройдёт 11 июля.