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Майгуров будет баллотироваться в президенты СБР 

RT на русском и ещё 4 10 часов назад
Майгуров будет баллотироваться в президенты СБР
Фото: РИА Новости
Трёхкратный чемпион мира, член Правления Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров выдвинет свою кандидатуру на пост главы организции
«Насколько мне известно, в СБР планируется попытка создания попечительского совета. Иначе вопросы финансирования просто не решить. Попечительский совет сейчас стоит за Майгуровым», — цитирует «Спорт-экспресс» руководителя медиа-службы СБР Константина Бойцова.
Отчётно-выборная конференция, на которой действующий президент СБР Владимир Драчёв может лишиться своей должности, пройдёт 11 июля.
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Биатлон , Владимир Драчев , Виктор Майгуров , Константин Бойцов
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