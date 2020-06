Биатлонистка сравнила ситуацию в РФ с романом Оруэлла

View this post on Instagram

Ничего личного, навеяло происходящим в России. Я прочитала её давно, но она лежит в моей коллекции по сей день. Рекомендую прочитать всем и задуматься, какое завтра вы хотите. «Что, в сущности, страшнее: доведённое до абсурда ‘общество потребления’ или доведённое до абсолюта ‘общество идеи’? По Оруэллу, нет и не может быть ничего ужаснее тотальной несвободы… »