Биатлонистка сравнила ситуацию в РФ с романом Оруэлла

Бывшая биатлонистка сборной России Екатерина Юрьева сравнила ситуацию, которая происходит в настоящее время в России, с романом «1984» Джорджа Оруелла.
«Ничего личного, навеяло происходящим в России. Рекомендую прочитать всем и задуматься, какое завтра вы хотите», — подписала Юрьева пост, который опубликовала на своей странице в Instagram.
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Ничего личного, навеяло происходящим в России. Я прочитала её давно, но она лежит в моей коллекции по сей день. Рекомендую прочитать всем и задуматься, какое завтра вы хотите. «Что, в сущности, страшнее: доведённое до абсурда ‘общество потребления’ или доведённое до абсолюта ‘общество идеи’? По Оруэллу, нет и не может быть ничего ужаснее тотальной несвободы… »
Юрьева является чемпионкой мира, а также серебряным и бронзовым призёром первенства в 2008 году.
Ранее NEWS.ru сообщал, что правление Союза биатлонистов России (СБР) в ходе заочного заседания утвердило проведение отчётно-выборной конференции 11 июля в Олимпийском учебно-тренировочном центре «Планерная» в городе Химки.