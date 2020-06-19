Биатлонистка сравнила ситуацию в РФ с романом Оруэлла

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«Ничего личного, навеяло происходящим в России. Рекомендую прочитать всем и задуматься, какое завтра вы хотите», — подписала Юрьева пост, который опубликовала на своей странице в Instagram.

Юрьева является чемпионкой мира, а также серебряным и бронзовым призёром первенства в 2008 году.

Ранее NEWS.ru сообщал, что правление Союза биатлонистов России (СБР) в ходе заочного заседания утвердило проведение отчётно-выборной конференции 11 июля в Олимпийском учебно-тренировочном центре «Планерная» в городе Химки.