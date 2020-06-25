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Мальорка Мальорка

Зеппельт отреагировал на выдвижение Зайцевой в правление СБР 

RT на русском и ещё 20 16 часов назад
Зеппельт жестко высказался о Зайцевой
Фото: globallookpress.com
Немецкий журналист Хайо Зеппельт, который является автором документальных фильмов о допинге в российском спорте, прокомментировал выдвижение двукратной олимпийской чемпионки Ольги Зайцевой в правление Союза биатлонистов России (СБР).
«И снова интересно наблюдать, как по крайней мере некоторые люди из российского спорта продолжают уничтожать авторитет своего спорта», — написал Зеппельт в своём Twitter.
Завершившая профессиональную карьеру в ноябре 2017 года Зайцева была пожизненно дисквалифицирована Международным олимпийским комитетом за нарушение антидопинговых правил, а её результат на Олимпийских играх-2014 в Сочи был аннулирован.
23 апреля СБР объявил о созыве внеочередной отчётно-выборной конференции, которая пройдёт 11 июля.
Ранее в РУСАДА прокомментировали выдвижение Зайцевой в правление СБР.
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Биатлон , Российские спортсменки , Ольга Зайцева
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