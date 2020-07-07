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Биатлонистка Зайцева может подать заявление в полицию из-за ложных доказательств 

ТАСС и ещё 4 11 часов назад
Зайцева обратится в полицию из-за ложных доказательств
Фото: ТАСС
Адвокат российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной Алексей Панич заявил, что у стороны защиты есть все основания для обращения в швейцарские правоохранительные органы с требованием о проведении расследования по факту использования сфальсифицированных доказательств. Об этом Панич рассказал ТАСС.
В ходе разбирательства в Спортивном арбитражном суде (CAS) Международный олимпийский комитет (МОК) первоначально представил девять письменных показаний от Родченкова. Ранее Панич заявил ТАСС, что независимые британские и немецкие эксперты признали, что подпись Григория Родченкова, которая была передана его адвокатами через МОК, является низкокачественной подделкой. К подобному мнению пришли и эксперты немецкого издания Der Spiegel в ходе независимого расследования. В ходе разбирательств стало известно о наличии двух ДНК в пробе Зайцевой — ее и неназванного мужчины, Der Spiegel утверждает, что вторая ДНК принадлежит мужу спортсменки, по словам биатлонистки, в то время она пыталась забеременеть.
"Мы приветствуем решение такого авторитетного средства массовой информации, как Der Speigel, провести собственное независимое журналистское расследование. В рамках исследования представленных МОК доказательств по делу российских биатлонисток с помощью нескольких зарубежных экспертов было установлено наличие признаков подделки подписи Родченкова на оформленных от его имени аффидевитах, — сказа Панич. — Защита заявила о том, что такие документы не могут считаться надлежащими доказательствами по делу. И здесь нужно понять, что при установлении факта подделки подписи на документе становится неважным его содержание, а также обстоятельства и причины такой подделки".
"Сфальсифицированное доказательство просто не должно учитываться при рассмотрении дела. Поскольку документы с поддельными подписями были представлены в рамках рассмотрения дела в Швейцарии, у нас есть все основания для обращения в швейцарские правоохранительные органы с требованием о проведении расследования по факту использования сфальсифицированных доказательств", — добавил адвокат.
"МОК начал сдавать один довод за другим, так, например, комитет был вынужден признать, что его эксперты сделали некачественный анализ ДНК из пробы Зайцевой, в результате чего против российской биатлонистки было выдвинуто необоснованное обвинение в подмене пробы. Из-за допущенных серьезных ошибок анализ ДНК делался экспертами МОК несколько раз, прежде чем они согласились с доводами защиты и полностью отказались от обвинения относительно двух ДНК и подмены пробы. В результате этот вопрос, который МОК считал одним из ключевых, даже не рассматривался CAS. При этом Ольге Зайцевой для снятия обвинений МОК пришлось пройти через крайне унизительные процедуры обсуждения ее личной жизни", — подчеркнул представитель биатлонисток.
"В настоящий момент CAS находится в сложной ситуации, поскольку ему необходимо продемонстрировать независимость от МОК и Всемирного антидопингового агентства (WADA), которые в случае российских биатлонисток предъявили политизированные обвинения без надлежащих доказательств, в основном руководствуясь словами информатора. МОК и WADA явно рассчитывали на убеждающий эффект своего авторитета, на то, что и доказывать ничего не придется. В спортивном праве не соблюдается презумпция невиновности спортсмена. В силу этого спортивные функционеры часто считают достаточным просто выдвинуть обвинения, после чего именно спортсмены, по мнению МОК и WADA, должны полностью нести бремя доказывания своей невиновности", — заключил Панич.
Зайцева, Романова и Вилухина по обвинению в нарушении антидопинговых правил были пожизненно отлучены от участия в Олимпийских играх в конце 2017 года, их результаты на Олимпиаде 2014 года в Сочи были аннулированы. Российские биатлонистки на домашних Играх стали серебряными призерами в составе эстафетной команды, вместе с ними в той гонке выступала Екатерина Шумилова, Вилухина также была лишена второго места в спринте. Обвинения в адрес российских биатлонисток основаны на показаниях бывшего директора московской лаборатории Родченкова. Зайцева, Романова и Вилухина подали апелляцию в CAS, слушания состоялись в начале марта, решение будет объявлено позднее.
Зайцева дважды стала победительницей Олимпийских игр в составе эстафетной команды (2006, 2010), также на ее счету серебряная награда Игр 2010 года. Россиянка является трехкратной чемпионкой мира, помимо этого, она дважды выигрывала серебряные и трижды — бронзовые медали мировых первенств. Зайцева объявила о завершении карьеры в 2015 году.
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Комментарии
Биатлон , Яна Романова , Григорий Родченков , Екатерина Шумилова , Ольга Зайцева , Алексей Панич , Всемирное антидопинговое агентство , Spiegel , ИТАР-ТАСС
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