Российский биатлон обрел нового главу 

Трехкратный чемпион мира Виктор Майгуров возглавил Союз биатлонистов России (СБР), который остался без главы после ухода Владимира Драчева с поста президента организации. Об этом сообщает ТАСС.

51-летний Майгуров был единственным кандидатом. Драчев, депутат Госдумы , отказался от руководства СБР, сославшись на желание сосредоточиться на работе над законопроектами.

Работа Драчева на посту президента СБР вызвала неоднозначную реакцию со стороны профессионального сообщества. 1 апреля представители отечественного биатлона потребовали отставки тогдашнего главы организации. Драчеву указали на целый ряд ошибок — в финансировании, администрации и кадровой политике СБР. Кроме того, экс-главу обвиняли и в растрате средств союза на личные нужды.

Драчев руководил СБР с мая 2018 года. За это время сборная России отметилась антирекордом по количеству гонок без подиумов и скандалами, связанными с подозрениями в использовании запрещенных препаратов.

Майгуров занимал пост вице-президента СБР. За свою спортивную карьеру он дважды становился призером Олимпиады, трижды выигрывал чемпионат мира.