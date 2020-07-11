Секс не спас Зайцеву от дисквалификации 

Российская биатлонистка Ольга Зайцева объяснила немецкому изданию Der Spiegel, почему в её допинг-пробе несколько лет назад нашли ДНК мужчины. В то время Ольга хотела забеременеть и родить второго ребенка. После секса в анализы с частичками спермы попала чужая ДНК. Впоследствии экспертиза установила, что она принадлежит Петру Трифонову — мужу Ольги.

Однако член медицинской комиссии МОК Арне Люнквист не согласился с тем, что такое возможно.

«ДНК человека является очень личным показателем, ею нельзя поделиться во время секса. Поэтому я бы сказал точно, что такое объяснение можно отклонить», — заявил Люнквист.

Секс нередко становится причиной скандалов при сдаче допинг-проб. Так, у чемпионки мира по гребле на каноэ Лоренс Венсан-Лапуант в тесте нашли запрещенный лигандрол. Она заявила, что допинг проник в её организм во время интимных отношений с бойфрендом-футболистом, и была оправдана.

Однако в случае с Зайцевой такое объяснение почему-то не сработало.

Напомним, за нарушение антидопинговых правил в 2018 году МОК пожизненно дисквалифицировал Зайцеву. В образцах её мочи, нашли высокую концентрацию соли и чужую ДНК. Зайцева заявила, что соль объясняется её диетой с высоким содержанием натрия. «Доказательства» употребления допинга также были основаны на данных перебежчика Григория Родченкова

Ольга подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне. Разбирательство идет до сих пор. Недавно журналисты Der Spiegel провели расследование и выяснили, что подписи Родченкова подделаны.