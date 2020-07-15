Губерниев: «Мы теряем юное поколение легкоатлетов»

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев оценил решение юного российского легкоатлета Матвея Волкова выступать за команду Белоруссии.

«Юный, 15-летний талантливый прыгун с шестом Матвей Волков будет выступать за Беларусь. Он уже прыгает лучше всех в мире среди юниоров, 5.50, мальчишка просто вундеркинд. Константин Волков, вице-чемпион Олимпиады-80, был главным претендентом на победу в 84-м. А маразматики из Политбюро ЦК КПСС отобрали у Волкова победу на играх в Лос-Анджелесе! Он был готов лучше Бубки! Так украли одну победу, а сейчас в другой ситуации ускользали успехи его сына! Но Матвей будет выступать за Беларусь. Мы теряем юное поколение легкоатлетов, это чудовищно» — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что российский легкоатлет Волков будет выступать за Белоруссию.