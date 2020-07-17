Биатлонист Малышко может завершить карьеру 

Олимпийский чемпион и один из самых титулованных действующих российских биатлонистов Дмитрий Малышко рассматривает возможность завершения карьеры.

Как сообщил NEWS.ru источник в Федерации биатлона Санкт-Петербурга, спортсмен ещё не принял окончательного решения о своём будущем, однако и не предоставил федерации плана подготовки к предстоящему сезону. В настоящий момент он рассматривает возможности дальнейшей деятельности вне биатлона.

По итогам сезона 2019-2020 Малышко не попал в состав сборной России и может готовиться только за счёт региональной команды. Другой именитый биатлонист Максим Цветков , перешедший из Москвы в Санкт-Петербург уже начал подготовку к сезону.