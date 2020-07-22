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Глава СБР: денег на питание биатлонистов остаётся меньше 

RT на русском и ещё 7 22 июля 2020
Глава СБР: «Денег на питание биатлонистов остаётся меньше»
Фото: РИА Новости
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал информацию о проблемах с питанием спортсменов на сборе команды в Рыбинске.
«На самом деле была такая проблема. Я разговаривал с Юрием Каминским и с руководителем базы в Рыбинске. В нашем виде спорта есть дополнительные расходы на аренду стрельбищ, оружейной комнаты, соответственно, денег на питание остается меньше. Например, на 500 рублей меньше, чем у тех же лыжников. Мы будем выходить с инициативой в Минспорт, чтобы пересмотреть эти нормы. Но на текущем сборе за счет средств СБР этот вопрос мы решили. Все понимают, что цены на продукты у нас растут», — приводит слова Майгурова РИА Новости.
Ранее Майгуров высказался по поводу восстановления членства СБР в IBU.
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Биатлон , Юрий Каминский , Виктор Майгуров , Минспорта , РИА Новости
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