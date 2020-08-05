Шипулин выздоровел после заражения COVID-19

Чемпион мира 2017 года по биатлону депутат Госдумы Антон Шипулин выздоровел после заражения коронавирусом. Об этом спортсмен сообщил в Instagram.

"Мы сдали тесты — коронавируса нет, мы все здоровы! Послезавтра собираемся вылетать домой. Хочу сказать большое спасибо врачам и сотрудникам Роспотребнадзора в Сочи. Работы у них сейчас очень и очень много. Но справляются, как бы ни было трудно. Спасибо за ваш труд и самоотдачу", — написал он.

Об инфицировании Антон Шипулин сообщил 27 июля. Вместе с Шипулиным коронавирусом заразились члены его семьи — жена Луиза и дочь Мира, они находились на отдыхе в Сочи.

Шипулину 32 года, он является бронзовым призером Олимпийских игр (2010), чемпионом мира (2017), также на его счету три серебряные и три бронзовые медали мировых первенств. Карьеру он завершил в 2018 году.