Чемпион ОИ призвал «лупить как собак» митингующих

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов резко осудил протесты в Белоруссии, разгоревшиеся после выборов президента.

Могу сказать, что 90% митингующих — безголовая, проплаченная публика. Все орут, качают свои права. Конкретики нет. Если бы вышли на улицы со своими предложениями по реформам, было бы другое дело. В основном качают за то, что выборы несправедливые, — рассказал championat.com Тихонов.

Он обратил внимание на то, что действующий глава Белоруссии Александр Лукашенко набрал более 80% голосов избирателей, а его ближайший конкурент Светлана Тихановская — чуть больше 10%. Сфальсифицировать такую разницу, считает олимпийский чемпион, просто невозможно.

Также он прокомментировал акции протеста, которые начались сразу после выборов 9 августа.

На стражей порядка нападать нельзя. Я бы таких людей, которые нападают на полицейских, сажал бы на 15 лет. Наезжают на автомобилях! Будь моя воля, я с первой минуты этих беспорядков дал бы команду лупить, как собак. Если вы вышли на улицу — хорошо. Идите спокойно, поднимите транспаранты, напишите на них, в чём Лукашенко не прав, — сказал Тихонов.

Он также усомнился в способности Светланы Тихановской руководить страной, а также осудил её заявление «поуправлять страной год, а потом передать власть».

Это что такое? Может, она бы набрала на 3-4% больше, если бы сказала что-то вразумительное в своём обращении к народу, — считает спортсмен.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. Центризбирком заявил, что, по предварительным данным, за Лукашенко проголосовало 80,08% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую — 10,09%. Явка составила 84,23%. В штабе Тихановской результаты голосования не признали. Там заявили о многочисленных фальсификациях и подтасовках.

После завершения выборов в стране вспыхнули массовые акции протеста и забастовки на предприятиях. Они сопровождаются жёсткими задержаниями. Милиция применяет против протестующих водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Есть пострадавшие с обеих сторон. В общей сложности полицейские задержали более двух тысяч демонстрантов.