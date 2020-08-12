Матч-центр
Ещё
Далее:
Читайте также:
Матч-центр
Ещё
8 августа

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Химки
Химки
0 2
ЦСКА ЦСКА
Тамбов
Тамбов
0 1
Ростов Ростов
9 августа

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Уфа
Уфа
0 3
Краснодар Краснодар
Арсенал
Арсенал
0 0
Ахмат Ахмат
Спартак М
Спартак М
2 2
Сочи Сочи
10 августа

Российская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Урал
Урал
0 2
Динамо М Динамо М
11 августа

Российская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Ротор
Ротор
0 1
Зенит Зенит
Рубин
Рубин
20:00
Локомотив М Локомотив М
14 августа

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Арсенал
Арсенал
18:00
Уфа Уфа
Сочи
Сочи
19:00
Химки Химки
Спартак М
Спартак М
20:00
Ахмат Ахмат
15 августа

Российская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Динамо М
Динамо М
15:30
Ротор Ротор
Рубин
Рубин
15:30
Урал Урал
ЦСКА
ЦСКА
18:00
Тамбов Тамбов
18 августа

Российская Премьер-лига

3 из 3
Все матчи
Сочи
Сочи
18:00
Рубин Рубин
Тамбов
Тамбов
19:00
Химки Химки
Краснодар
Краснодар
20:00
Арсенал Арсенал
19 августа

Российская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Урал
Урал
16:00
Локомотив М Локомотив М
Уфа
Уфа
16:00
Спартак М Спартак М
Ахмат
Ахмат
18:00
Ротор Ротор

Домрачева призвала остановить насилие в Белоруссии 

Спорт РИА Новости 12 августа 2020
Домрачева выступила с призывами к силовикам
Фото: РИА Новости
Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону, первая в истории женщина, получившая звание Героя Белоруссии, Дарья Домрачева призвала остановить насилие в стране.

"Люблю мирную родную Беларусь! И именно такую! Прошу всех, от кого это зависит, всех, кто отдает распоряжения, руководители отрядов ОМОН. Остановите насилие. Не допустите продолжения этого несправедливого ужаса на улицах. Любой конфликт можно решить мирным путем. Любой. Пожалуйста, услышьте", — написала она в Instagram.

В предыдущей публикации она обратилась к "представителям обеих сторон конфликта": призвала уважать друг друга, решать проблемы спокойно и цивилизованно и не впадать в крайности.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов.
С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.
Последние новости
Красота российской гимнастки сбивает с ног: не устоял даже Макгрегор Красота российской гимнастки сбивает с ног: не устоял даже Макгрегор Что произойдет с организмом, если каждый день есть фисташки Что произойдет с организмом, если каждый день есть фисташки Самая красивая футболистка России, которая вернет Глушакова в Москву Самая красивая футболистка России, которая вернет Глушакова в Москву
Комментарии 3
Биатлон , Дарья Домрачева , Александр Лукашенко , МВД , Центризбирком России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Барановская раскрыла тайну миллионов Аршавина
Барановская раскрыла тайну миллионов Аршавина
Роналду выложил фото с возлюбленной
Роналду выложил фото с возлюбленной
Олимпийская чемпионка из РФ показала откровенное фото
Олимпийская чемпионка из РФ показала откровенное фото
«Тихонов —полный ***»
«Тихонов —полный ***»
Видео
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
00:13
Двусмысленным шуткам Дзюбы нашлось объяснение
Футбол
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
00:40
Взорванный «Олимпийский» показали с воздуха
Летние виды спорта
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
00:54
«Мой дом — США»: Шарапова о жизни в Америке
Теннис Статьи
Экс-супруг Началовой стал многодетным
01:00
Экс-супруг Началовой стал многодетным
Футбол
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
00:14
Емельяненко признался, что ему нравится бить людей
MMA Бокс
Как заработать на главном событии субботы
00:30
Как заработать на главном событии субботы
Футбол
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
00:14
Российская гимнастка сорвалась с высоты и сломала позвоночник
Летние виды спорта
Тайсон поплавал с акулами
01:25
Тайсон поплавал с акулами
Бокс
Широков избил судью
00:41
Широков избил судью
Футбол Гандбол
Девушка-боец MMA нокаутировала соперницу и станцевала
00:33
Девушка-боец MMA нокаутировала соперницу и станцевала
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение