Домрачева выступила с призывами к силовикам

"Люблю мирную родную Беларусь! И именно такую! Прошу всех, от кого это зависит, всех, кто отдает распоряжения, руководители отрядов ОМОН. Остановите насилие. Не допустите продолжения этого несправедливого ужаса на улицах. Любой конфликт можно решить мирным путем. Любой. Пожалуйста, услышьте", — написала она в Instagram.