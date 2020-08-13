Тихонов призвал «лупить белорусов как собак» 

Протестующих граждан Белоруссии следует лупить как собак. Об этом бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов заявил Sport24.

9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно предварительным результатам, выборы выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко . Он набрал более 80% голосов избирателей. После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые протесты.

Вчера Тихонов, который с 2018 года живет в Белоруссии, назвал 90% протестующих безголовой проплаченной публикой, которая просто орет и качает права без какой-либо конкретики.

«Будь моя воля, я с первой минуты этих беспорядков дал бы команду лупить как собак!» — заявил он.

Тихонов добавил, что, будь он гражданином Белоруссии, проголосовал бы за Лукашенко обеими руками, потому что тот — настоящий политик.

В июне Тихонов заявил, что в Белоруссии есть изъяны и проблемы, но не ошибается лишь тот, кто ничего не делает, а Лукашенко говорит о политике, промышленности и сельском хозяйстве вразумительно.