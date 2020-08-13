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Тихонов призвал «лупить белорусов как собак» 

Артём Кульша 21 час назад
Тихонов призвал «лупить белорусов как собак»
Фото: ТАСС
Протестующих граждан Белоруссии следует лупить как собак. Об этом бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов заявил Sport24.
9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно предварительным результатам, выборы выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко. Он набрал более 80% голосов избирателей. После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые протесты.
Вчера Тихонов, который с 2018 года живет в Белоруссии, назвал 90% протестующих безголовой проплаченной публикой, которая просто орет и качает права без какой-либо конкретики.

«Будь моя воля, я с первой минуты этих беспорядков дал бы команду лупить как собак!» — заявил он.

Тихонов добавил, что, будь он гражданином Белоруссии, проголосовал бы за Лукашенко обеими руками, потому что тот — настоящий политик.
В июне Тихонов заявил, что в Белоруссии есть изъяны и проблемы, но не ошибается лишь тот, кто ничего не делает, а Лукашенко говорит о политике, промышленности и сельском хозяйстве вразумительно.
Видео дня. «Манчестер Юнайтед» заинтересовался 15-летним футболистом из России
Комментарии 4
Биатлон , Александр Тихонов , Александр Лукашенко
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