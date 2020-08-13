«Тихонов —полный ***» 

9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно предварительным результатам, выборы выиграл действующий глава государства Александр Лукашенко . Он набрал более 80% голосов избирателей. После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые протесты.

Вчера Тихонов назвал Лукашенко настоящим политиком, а 90% протестующих — безголовой проплаченной публикой. Он заявил, что, будь его воля, он дал бы команду лупить участников протестов как собак.

«Все, что могу сказать: Тихонов — просто * (плохой человек. — Прим. ред.). Он полный * (плохой человек. — Прим. ред.), и я отношусь к нему, как к *** (плохому человеку. — Прим. ред.). Стыд и срам!» — прокомментировал Губерниев сегодня.

В июне Тихонов заявил, что в Белоруссии есть изъяны и проблемы, но не ошибается лишь тот, кто ничего не делает, а Лукашенко говорит о политике, промышленности и сельском хозяйстве вразумительно.