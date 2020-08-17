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Лучшая биатлонистка мира взволновала фанатов фото в купальнике 

Lenta.ru и ещё 4 17 августа 2020
Биатлонистка взволновала Сеть откровенным фото
Фото: Instagram
Итальянская биатлонистка Доротея Вирер, которая в минувшем сезоне стала лучшей в мировом рейтинге и завоевала большой Хрустальный глобус, взволновала фанатов фото в купальнике. Соответствующий пост появился в Instagram спортсменки.
«Надеюсь, лето никогда не закончится», — подписала снимок биатлонистка. Фанаты под публикацией оставили комментарии с комплиментами: «Прекрасные формы!», «Ты выглядишь потрясающе! Наслаждайся летом!», «Мечта!».
Ранее итальянка уже публиковала подобный снимок и также вызывала восхищение болельщиков. Тогда пользователи посчитали, что фигура спортсменки смотрится идеально в купальнике.
Вирер — двукратная обладательница большого Хрустального глобуса, второй такой трофей она завоевала в сезоне-2018/2019. Биатлонистка также является двукратной бронзовой призеркой Олимпийских игр в смешанной эстафете (2014 и 2018 годы).
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Биатлон , Доротея Вирер
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