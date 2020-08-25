Логинов начал подготовку к новому сезону

Если бы не пандемия, то, конечно, планы были бы совсем другими. Я хотел в этом году больше горной подготовки, но ситуация сложилась вот такая. Если в дальнейшем всё будет хорошо, то я бы хотел провести ещё какие-нибудь среднегорные сборы, — отметил биатлонист в эфире «Матч ТВ».