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Логинов рассказал о подготовке к новому биатлонному сезону 

News.ru и ещё 11 17 часов назад
Логинов начал подготовку к новому сезону
Фото: globallookpress.com
Российский биатлонист Александр Логинов рассказал о начавшемся в Сочи подготовительном сборе. По словам чемпиона мира, он поддерживает контакт с личным тренером Александром Касперовичем, в межсезонье возглавившим сборную Болгарии по биатлону.

Если бы не пандемия, то, конечно, планы были бы совсем другими. Я хотел в этом году больше горной подготовки, но ситуация сложилась вот такая. Если в дальнейшем всё будет хорошо, то я бы хотел провести ещё какие-нибудь среднегорные сборы, — отметил биатлонист в эфире «Матч ТВ».

Он добавил, что с удовольствием приехал в Сочи, где шикарная база для подготовки.
Ранее NEWS.ru сообщал, что экспертный совет при Министерстве спорта рекомендовал Валерия Польховского на должность главного тренера. Это уже третье приглашение 67-летнего наставника за последние 20 лет, которое лучше всего характеризует кризис в отечественном биатлоне. NEWS.ru вместе с биатлонными экспертами разобрался в минусах и плюсах этого выбора.
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Комментарии
Биатлон , Александр Логинов , Минспорта
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