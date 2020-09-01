Российский биатлонист присвоил золото Олимпиады

«Многие спрашивают меня: где родился и живёт олимпийский чемпион Иван Черезов? Отвечаю. Я коренной ижевчанин, родился в простой рабочей семье, в Устиновском районе Ижевска. В этом же районе города я живу и сегодня». Теперь слова «олимпийский чемпион» убраны из текста.