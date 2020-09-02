Кубок мира под угрозой: биатлонистов могут закрыть в РФ

Известный комментатор Дмитрий Губерниев и несколько других источников сообщили, что все этапы Кубка мира и Кубка IBU до Нового года могут быть отменены из-за коронавируса, и в лучшем случае соревнования состоятся в ограниченном «пузыре» на территории одной страны — Швеции или Финляндии. Президент IBU Олле Далин тем временем подчеркнул, что решение еще не принято окончательно, и организация работает над тем, чтобы «сократить количество переездов» спортсменов.

Международный календарь одного из самых популярных видов спорта в России — биатлона — изначально был составлен с учетом привычных дат проведения: и престижный Кубок мира, и второй по значимости Кубок IBU начинались в конце ноября и продолжались до конца марта, а кульминация сезона — чемпионат мира — должен был состояться в словенской Поклюке с 10 по 21 февраля 2021 года.

Очевидно, составители расписания надеялись, что истерия с коронавирусом, начавшаяся в марте, успеет поутихнуть к концу осени, и провести соревнования удастся в обычные сроки, но не тут-то было.

Пока вакцина от COVID-19 до сих пор не поставлена на массовый рынок, федерации зимних видов спорта начинают потихоньку отменять еще довольно далекие по датам турниры.

Так, Международный союз конькобежцев (ISU) уже объявил, что отказывается от проведения всех этапов Кубка мира по конькобежному спорту и двух из четырех этапов по шорт-треку, которые были запланированы до Нового года. А теперь в СМИ появилась информация о том, что Международный союз биатлонистов (IBU) готов пойти по аналогичному пути. Информационное агентство «Весь спорт» со ссылкой на несколько источников утверждает, что руководство IBU размышляет над отменой всех этапов Кубка мира и Кубка IBU (по сути, всех международных соревнований), которые должны состояться до 2021 года.

Поначалу столь жесткие решения могут показаться неуместными, ведь биатлон — индивидуальный вид спорта, в котором спортсмены редко соприкасаются друг с другом, идя по трассе, а их стрелковые позиции находятся как раз на идеальном расстоянии для соблюдения социальной дистанции.

Однако все становится понятнее, если вспомнить формат обоих Кубков, а именно — множество этапов в разных странах Европы с небольшим перерывом между ними. Это предполагает постоянные перелеты сотен спортсменов и тренерского штаба, а в эпоху коронавируса такие перемещения мало того, что опасны, так еще и зачастую невозможны из-за закрытия границ некоторых стран. Россиян, например, до сих пор мало куда пускают.

Так что организовать около 20 соревнований такого рода будет весьма проблематично для IBU. Впрочем, по информации известного биатлонного комментатора Дмитрия Губерниева, существует и вариант проведения всех стартов в одном месте — как это сейчас практикуется в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) и Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Обсуждается история, что все сборные могут быть сосредоточены в одном северном месте! Либо Швеция, либо Финляндия! И там будут проведены все декабрьские гонки! Разумеется, без зрителей!

Этакий закрытый пузырь! Решение в любом случае будет принято в конце сентября! Если международные старты отменят, наши сборники и все остальные россияне будут выступать в Кубке страны!» — написал журналист в своем Telegram-канале.

Президент IBU Олле Далин уточнил, что окончательно решение еще не принято, поскольку судьбу всех стартов федерация будет рассматривать по мере их приближения. Таким образом, чемпионат мира еще может пройти в установленные сроки в феврале, если ситуация с коронавирусом улучшится (да и собрать все сборные на неделю в одном месте явно проще, чем организовывать цепочку кубковых этапов). А вот ближайшие старты находятся под чуть большей угрозой.

«Решения о проведении соревнований под эгидой IBU мы будем принимать квартал за кварталом. Со стартами в ноябре и декабре определимся в конце сентября.

«План А» — это выполнение запланированного календаря, который всем известен. И мы работаем над альтернативными сценариями из «плана Б» — чтобы сократить переезды, если это будет необходимо, — приводит слова Далина агентство «Весь спорт». — Рассматриваем ли мы вариант полной отмены соревнований? Мы сделаем все возможное для проведения турниров, но будем руководствоваться правилами и рекомендациями международных и национальных органов здравоохранения».

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров заявил, что в случае отмены международных стартов отечественные спортсмены не останутся без гонок, поскольку в стране проводится множество соревнований по биатлону.

«В календаре всероссийских соревнований запланированы этапы Кубка России. И если вдруг случится так, что отменят этапы Кубка мира и Кубка IBU, спортсмены сборной будут выступать на этапах Кубка страны», — заверил функционер.

В России действительно организуется огромное количество биатлонных соревнований — помимо этапов Кубка, это и всевозможные первенства отдельных областей, и множество турниров на призы прославленных чемпионов. Вплоть до апреля старты идут плотной чередой, так что атлетам точно будет где побегать. Другой вопрос, что уровень конкуренции там будет несравнимо ниже, чем на этапах Кубка мира, но тут уже ничего не поделаешь.

Остается лишь надеяться, что IBU найдет способ провести международные старты в одной стране, чтобы сократить количество перелетов, либо хотя бы сохранить соревнования во второй части сезона — после Нового года.

Обнадеживающие новости по этому поводу уже опубликовал ТАСС со ссылкой на представителей Международного союза биатлонистов.

«Мы не планируем отменять соревнования. Наша приоритетная задача — сохранить все запланированные события.