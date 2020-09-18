Экс-глава Союза биатлонистов России арестован

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Басманный суд Москвы арестовал директора центра подготовки сборных команд России Александра Кравцова по делу о растрате, сообщает РИА "Новости".

"Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия", — заявила судья Евгения Николаева.

Функционер арестован на срок до 15 ноября.

Кравцов обвиняется в начислении зарплаты фиктивным сотрудникам. Отмечается, что в период с 1 января 2015 года по конец 2017 года он перевел около 14 млн рублей.

Бывшему главе Союза биатлонистов России (СБР) вменяется часть 4 статьи 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере). Максимальное наказание — десять лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что Кравцов не признал свою вину.