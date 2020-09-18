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«Мне было стыдно, что довел ее до такого состояния». Губерниев признался, что изменил своей девушке 

Sport24 18 сентября 2020
«Мне было стыдно, что довел ее до такого состояния»
Фото: Instagram
Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев на ютуб-канале юмориста Азамата Мусагалиева признался, что однажды изменил своей девушке.

«Поступал ли я подло с женщинами? В основном — нет. В целом все было хорошо и пристойно. Я не обижаю женщин. Женщин обижать не рекомендуется. Но однажды я очень сильно обидел девушку…

Давно это было. Сказал, что я был дома, а был с другой. Меня ждала одна девушка, а я в это время был с другой девушкой. После яркого «дзынь-дзынь» я вернулся к первой девушке и увидел, что она очень сильно пьяная. Она сказала, что я ###### [бабник] высшей марки, что я изменник. Каким-то образом она узнала, где я был. Как-то спалила.
В общем, она сильно напилась. Обула сапоги и понеслась голой бегать по двору. И вот она бегала, бегала, бегала… Просто носилась. Тогда еще не было этой замечательной системы, когда много камер. И никто это не спалил. Это было лютой зимой, в мороз. Она была абсолютно голая! Только в сапогах чуть выше колен. А напилась она текилой, по-моему.
Когда я приехал, она уже была пьяная, но еще одетая. Я ей сказал: «Пошли спать». А она говорит: «Я с тобой спать никогда уже не буду». И начинает с себя сбрасывать одежду… И убегает! Зачем она разделась, я не знаю. Это был такой стресс. И это было на самом деле ужасно. Я бегал за ней, взял ее в охапку. Потом растирал, чтобы она не заболела. Отвел ее домой, успокоил словом как мог.
После этой истории мы расстались. Потом она счастливо вышла замуж за другого, родила детей, сейчас живет в Италии, все у нее нормально, стала приверженцем «Скуадры Адзурры». Мне было стыдно, что я довел ее до такого состояния. Надо было честно сказать, что я ее не люблю.
Что касается той, с которой я гулял, то я с ней еще некоторое время погулял, но она оказалась рождественской елкой. Мне не нравятся девушки, которые являются рождественскими елками. У них с виду все нормально, а потом оказывается, что внутрь не залезешь. Ты залезаешь внутрь, а там пустота! Я не ###### [бабник]. Это были ошибки, поиски той единственной», — сказал Губерниев.
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