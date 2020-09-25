Россию лишили олимпийской медали

Её подруги по сборной оправданы, но сборная России всё равно лишена серебра в эстафете. А нашему биатлону припомнили и другое нарушение.

Спортивный арбитражный суд в Лозанне подтвердил вину российской биатлонистки Ольги Зайцевой в подмене пробы мочи во время Олимпийских игр в Сочи. Это означает, что женская сборная России лишена серебряной награды эстафетной гонки. Бежавшие в той же эстафете Ольга Вилухина Яна Романова полностью оправданы по тем же самым нарушениям. Можно ли поверить в то, что виновна только Зайцева, сдавшая за карьеру сотни допинг-проб?

ДНК мужа не помогла

Ещё в ноябре 2017 года поползли слухи о том, что у нескольких российских биатлонисток могут возникнуть проблемы, связанные с выступлением на Олимпиаде в Сочи. Тогда, напомним, женская команда завоевала две серебряные награду — одну в эстафете, в составе которой бежали Зайцева, Романова, Вилухина и Шумилова, и одну в спринте, где отличилась Вилухина. Но в 2018-м МОК жестоко наказал троих биатлонисток, не найдя нарушений только у Шумиловой. Зайцевой, Романовой и Вилухиной вменялись в вину манипуляции с допинг-пробами, а именно в подмене. Результаты, естественно, были аннулированы, спортсменки пожизненно дисквалифицированы. Обвинения были построены на показаниях беглого экс-руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова и канадского профессора Ричарда Макларена

Что касается Зайцевой, то на крышках двух её допинг-проб были царапины, в содержании проб была небольшое превышение концентрации соли, а в одной из проб — вторая ДНК. Но именно последнее обвинение было снято, так как адвокаты биатлонистки доказали, что ДНК принадлежит мужу спортсменки, и нахождение её в пробе объяснимо. Получается, Зайцеву наказали по двум другим обвинениям, отбить которые не удалось. «Родители воспитывали меня быть сильной, но когда узнала о решении CAS — были слёзы. Мне тяжело говорить, я просто не понимаю, что происходит. Всё это печально, учитывая, что я ни в чём не виновата. В жизни, конечно, и сложнее бывают ситуации, но сейчас мне очень грустно», — сказала бывшая биатлонистка ТАСС. Адвокат спортсменки Алексей Панич заявил, что подаст апелляцию в Федеральный суд Швейцарии. Борьба пока продолжается.

Три года под давлением

Что касается Ольги Вилухиной и Яны Романовой, они полностью оправданы. Спортивный арбитраж счёл, что обвинения против них не подтверждены доказательствами. Вилухина, таким образом, останется серебряным призёром Олимпиады в Сочи в личной гонке. Но эстафетное серебро россиянки потеряли. Романова сказала «Чемпионату», что прошедшие с момента появления первых слухов почти три года она жила под постоянным давлением. На посту президента Федерации биатлона Омской области ей приходилось много общаться с разными людьми, в том числе с родителями начинающих биатлонистов, и у всех в глазах были сомнения. Стоит ли отдавать ребёнка в вид спорта, которым в области рулит человек, обвиняемый в нарушении антидопинговых правил?

Теперь все обвинения в прошлом, и Яна Романова с Ольгой Вилухиной могут подавать в суд на Родченкова, Макларена и МОК с требованием возместить колоссальный ущерб, нанесённый репутации спортсменок. Но сейчас они думают не об этом. «Странное решение. Мы вместе выступали. Нас вместе обвинили, а теперь мы оправданы, а Ольга Зайцева, которая тащила на себе женский биатлон в России многие годы, виновата? Я рада, что она намерена идти дальше и отстаивать своё честное имя», — сказала Романова. Удивлён решением CAS и Вольфганг Пихлер , у которого тренировались Зайцева и Романова во время подготовки к Сочи-2014. Немецкий наставник убеждён, что Зайцева просто осталась крайней, она абсолютно невиновна.

Второй раз за одно и то же?

Ещё один удар по сборной России нанёс Международный союз биатлонистов через подразделение по обеспечению добросовестности (BIU). За предполагаемые нарушения 2013 года временно отстранена от всех соревнований Екатерина Глазырина . Поводом для такого решения послужили тот же пресловутый доклад Макларена и данные из базы Московской антидопинговой лаборатории.