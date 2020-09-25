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«Когда узнала о решении — были слёзы». Суд признал биатлонистку Ольгу Зайцеву обманщицей 

Чемпионат.com 1 час назад
Россию лишили олимпийской медали
Фото: Чемпионат.com
Её подруги по сборной оправданы, но сборная России всё равно лишена серебра в эстафете. А нашему биатлону припомнили и другое нарушение.
Спортивный арбитражный суд в Лозанне подтвердил вину российской биатлонистки Ольги Зайцевой в подмене пробы мочи во время Олимпийских игр в Сочи. Это означает, что женская сборная России лишена серебряной награды эстафетной гонки. Бежавшие в той же эстафете Ольга Вилухина и Яна Романова полностью оправданы по тем же самым нарушениям. Можно ли поверить в то, что виновна только Зайцева, сдавшая за карьеру сотни допинг-проб?

ДНК мужа не помогла

Ещё в ноябре 2017 года поползли слухи о том, что у нескольких российских биатлонисток могут возникнуть проблемы, связанные с выступлением на Олимпиаде в Сочи. Тогда, напомним, женская команда завоевала две серебряные награду — одну в эстафете, в составе которой бежали Зайцева, Романова, Вилухина и Шумилова, и одну в спринте, где отличилась Вилухина. Но в 2018-м МОК жестоко наказал троих биатлонисток, не найдя нарушений только у Шумиловой. Зайцевой, Романовой и Вилухиной вменялись в вину манипуляции с допинг-пробами, а именно в подмене. Результаты, естественно, были аннулированы, спортсменки пожизненно дисквалифицированы. Обвинения были построены на показаниях беглого экс-руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова и канадского профессора Ричарда Макларена.
Что касается Зайцевой, то на крышках двух её допинг-проб были царапины, в содержании проб была небольшое превышение концентрации соли, а в одной из проб — вторая ДНК. Но именно последнее обвинение было снято, так как адвокаты биатлонистки доказали, что ДНК принадлежит мужу спортсменки, и нахождение её в пробе объяснимо. Получается, Зайцеву наказали по двум другим обвинениям, отбить которые не удалось. «Родители воспитывали меня быть сильной, но когда узнала о решении CAS — были слёзы. Мне тяжело говорить, я просто не понимаю, что происходит. Всё это печально, учитывая, что я ни в чём не виновата. В жизни, конечно, и сложнее бывают ситуации, но сейчас мне очень грустно», — сказала бывшая биатлонистка ТАСС. Адвокат спортсменки Алексей Панич заявил, что подаст апелляцию в Федеральный суд Швейцарии. Борьба пока продолжается.

Три года под давлением

Что касается Ольги Вилухиной и Яны Романовой, они полностью оправданы. Спортивный арбитраж счёл, что обвинения против них не подтверждены доказательствами. Вилухина, таким образом, останется серебряным призёром Олимпиады в Сочи в личной гонке. Но эстафетное серебро россиянки потеряли. Романова сказала «Чемпионату», что прошедшие с момента появления первых слухов почти три года она жила под постоянным давлением. На посту президента Федерации биатлона Омской области ей приходилось много общаться с разными людьми, в том числе с родителями начинающих биатлонистов, и у всех в глазах были сомнения. Стоит ли отдавать ребёнка в вид спорта, которым в области рулит человек, обвиняемый в нарушении антидопинговых правил?
Теперь все обвинения в прошлом, и Яна Романова с Ольгой Вилухиной могут подавать в суд на Родченкова, Макларена и МОК с требованием возместить колоссальный ущерб, нанесённый репутации спортсменок. Но сейчас они думают не об этом. «Странное решение. Мы вместе выступали. Нас вместе обвинили, а теперь мы оправданы, а Ольга Зайцева, которая тащила на себе женский биатлон в России многие годы, виновата? Я рада, что она намерена идти дальше и отстаивать своё честное имя», — сказала Романова. Удивлён решением CAS и Вольфганг Пихлер, у которого тренировались Зайцева и Романова во время подготовки к Сочи-2014. Немецкий наставник убеждён, что Зайцева просто осталась крайней, она абсолютно невиновна.

Второй раз за одно и то же?

Ещё один удар по сборной России нанёс Международный союз биатлонистов через подразделение по обеспечению добросовестности (BIU). За предполагаемые нарушения 2013 года временно отстранена от всех соревнований Екатерина Глазырина. Поводом для такого решения послужили тот же пресловутый доклад Макларена и данные из базы Московской антидопинговой лаборатории.
Но Глазырина уже отбыла наказание за доклад Макларена и показания Родченкова — два года дисквалификации! Она вернулась в спорт и доказала, что в сборной России по-прежнему является одной из лучших. На летнем чемпионате России в Тюмени Екатерина выглядела сильнее и стабильнее всех остальных и была в прекрасном настроении, радовалась тому, что тренировки по методике Михаила Шашилова дают свои результаты. Даже сложно представить, что сейчас с ней творится. И что будет дальше. Временно отстранён за предполагаемые нарушения того же периода и Тимофей Лапшин, который с 2017 года выступает за сборную Кореи. Если его вина будет доказана — сборная Кореи лишится своего лидера, а Союз биатлонистов России будет платить очередной штраф.
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Комментарии
Биатлон , Яна Романова , Вольфганг Пихлер , Григорий Родченков , Екатерина Глазырина , Ольга Зайцева , Тимофей Лапшин , Ольга Вилухина , Ричард Макларен , Алексей Панич , СБОРНАЯ РОССИИ , ИТАР-ТАСС
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