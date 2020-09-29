Логинов полностью восстановился после травмы

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Чемпион мира по биатлону Александр Логинов во время тренировок больше не ощущает болевых ощущений в области локтя. Об этом ТАСС сообщил личный тренер спортсмена Александр Касперович.

Боли в локте не позволили Логинову выступить на летнем чемпионате России, который завершился на прошлой неделе.

"Перерыв, отсутствие нагрузок на локоть позволили восстановиться, — сказал Касперович. — Сегодня он провел первую тренировку, болевых ощущений не было".

Логинов готовится к сезону по индивидуальному плану, отдельно от основной сборной страны.

Старт международному сезону будет дан в конце ноября.