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Губерниев высказался о Пихлере после инфаркта и комы 

Газета.Ru и ещё 9 12 часов назад
Губерниев высказался о Пихлере после инфаркта и комы
Фото: Газета.Ru
Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал свое мнение о бывшем тренере сборной России по биатлону Вольфганге Пихлере, сообщает "Спорт-Экспресс". По словам комментатора, он рад, что тренер идет на поправку после инфаркта и комы. Немецкого специалиста выписали из больницы.

"Дед смог, дед молодец. Я с самого начала желал ему здоровья. Рад, что он вернулся. Но меня очень сильно смутило, что человек в его возрасте реально пытался на равных тренироваться со спортсменами. То есть в этом вся философия Вольфганга. Его совершенно бесконтрольная физическая активность как раз и говорит в том числе о тех ошибках, которые он допустил в сборной России", — сказал Губерниев.

По мнению журналиста, физические нагрузки Пихлера могли выдержать только люди, обладающие уникальным здоровьем от природы

"Есть ощущение, что он свои бесконтрольные истории применял еще и на подопечных. И не все к этому были готовы. Ему надо почитать теории и методики тренировок — он нам нужен живым и здоровым, ему надо вооружиться знаниями, как тренировать самого себя в 65 лет", — добавил он.

Ранее Пихлер рассказал о пребывании на грани жизни и смерти.
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Биатлон , Дмитрий Губерниев , СБОРНАЯ РОССИИ
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