Губерниев высказался о Пихлере после инфаркта и комы 

"Дед смог, дед молодец. Я с самого начала желал ему здоровья. Рад, что он вернулся. Но меня очень сильно смутило, что человек в его возрасте реально пытался на равных тренироваться со спортсменами. То есть в этом вся философия Вольфганга. Его совершенно бесконтрольная физическая активность как раз и говорит в том числе о тех ошибках, которые он допустил в сборной России", — сказал Губерниев.