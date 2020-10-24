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Российского биатлониста оправдали за пропуск допинг-тестов. Как Слепов избежал наказания? 

Чемпионат.com 5 часов назад
Как Слепов избежал наказания?
Фото: РИА Новости
Чудеса? Нет, просто спортсмен не стал выкручиваться и признал свой проступок.
Три флажка за пропущенные допинг-тесты — серьёзный повод для дисквалификации любого атлета. Это прочувствовали и в России. История прыгуна в высоту Даниила Лысенко, предоставившего в своё оправдание поддельную медицинскую справку, и вовсе косвенно ударила по всему отечественному спорту. Пощады тут ждать не приходится.
А вот российский биатлонист Слепов, пропустивший три теста, неожиданно сумел избежать наказания. Чудеса? Нет, просто он не стал выкручиваться и признал свой проступок.

Три флажка

Месяц назад, 30 сентября, допинг-офицеры не нашли трёхкратного чемпиона Европы Алексея Слепова в его родном Владимире, куда он должен был приехать из Тюмени после летнего чемпионата страны по биатлону.
Естественно, этот факт был отражён в рапорте сотрудников РУСАДА и внесён в систему. Как оказалось, у Слепова уже было два флажка за пропуск допинг-тестов, и полученный в последний день сентября стал третьим.
Это могло привести почти 34-летнего спортсмена к двухлетней дисквалификации, что практически наверняка означало для него завершение карьеры. При этом сам Слепов после обнародования информации кратко заметил: «Хотелось бы ещё маленько побегать».

Отравление

Но у Слепова была уважительная причина, по которой он отсутствовал во Владимире.
Его личный тренер Валерий Храмоножкин рассказал, что по прилёте из Тюмени в Санкт-Петербург (Слепов представляет именно этот регион) спортсмен сдал оружие и вечером 30 сентября должен был поехать домой.

«Плохо ему стало ближе к вечеру, его стало так полоскать, что он не смог сесть ни в самолёт, ни на поезд. Это было похоже на инфекционное отравление. Алексей обратился в больницу, там ему выдали соответствующие справки. Вместе с объяснительной он предоставил их РУСАДА», — сказал тренер ТАСС.

Единственное, что своевременно не сделал Алексей — не обновил данные о своём местоположении в системе АДАМС. А это обязанность любого спортсмена высокого уровня — всегда рассказывать допинг-офицерам, где его можно найти.

Оправдание

До РУСАДА дошли и справки, и объяснительная.

«Изучив объяснения и медицинские документы, представленные Алексеем, РУСАДА приняло решение не рассматривать этот случай как нарушение правил доступности спортсмена для тестирования.

30 сентября, находясь в Санкт-Петербурге, Слепов почувствовал себя плохо. С признаками инфекционного отравления он обратился за медицинской помощью и, в итоге, был вынужден остаться в городе. При этом, согласно его отметке в системе антидопингового контроля АДАМС, с вечера того дня спортсмен должен был находиться во Владимире», — такую новость опубликовала пресс-служба СБР.

Разгильдяйство

По всей видимости, Слепов признал свой проступок и был оправдан по последнему случаю пропуска. Но два флажка до этого пока никуда не делись. Хотя есть шанс, что со временем они «сгорят», если Алексей в дальнейшем будет дисциплинированно заполнять АДАМС.
Главный тренер сборной России Валерий Польховский и старший тренер мужской команды Юрий Каминский в один голос назвали Слепова разгильдяем. Пожалуй, это самая точная характеристика в данном случае.
Но Слепов — честный разгильдяй. Он не стал придумывать того, чего не было.
И не получил по полной программе за то, чего не совершал.
В РУСАДА адекватно отнеслись к объяснениям и документам. Да и как могло быть иначе? Хотяо если бы разбирательством занималась антидопинговая панель IBU, всё могло обернуться иначе.
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Комментарии
Биатлон , Статьи , Даниил Лысенко , Юрий Каминский , Валерий Польховский , Алексей Слепов , СБОРНАЯ РОССИИ , ИТАР-ТАСС
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