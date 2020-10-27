Одно решение повлияло на два поколения спортсменов. За три последних Олимпиады у России в мужском биатлоне осталась только одна бронза.

Спортивный арбитражный суд нанёс очередной жёсткий удар по российскому биатлону. Вслед за наказанием Ольги Зайцевой аннулированы все результаты Евгения Устюгова на Олимпиадах в Ванкувере и Сочи. Мало того что сам Устюгов больше не является двукратным олимпийским чемпионом – под удар попали ещё пятеро биатлонистов.

Наказали по паспорту

Евгений Устюгов до 27 октября 2020 года был двукратным олимпийским чемпионом, обладателем олимпийской бронзы, двух серебряных медалей чемпионата мира и двукратным вице-чемпионом Европы. Теперь из этих наград у него осталась только серебряная медаль за спринтерскую гонку чемпионата мира в Уфе.

Все остальные награды отобраны решением антидопинговой панели Спортивного арбитражного суда. Устюгов признан виновным в нарушении правил. Обвинение основывалось на данных биологического паспорта спортсмена, в котором неоднократно был зафиксирован высокий уровень гемоглобина.

Объяснения спортсмена членов антидопинговой панели не устроили.

Два поколения пострадавших

Устюгов стал олимпийским чемпионом в 2010-м в Ванкувере, в масс-старте опередив самого Мартена Фуркада. Через четыре года в Сочи Евгений был в составе золотой эстафетной четвёрки, когда за победным финишем Антона Шипулина следил весь мир. Кстати, в Канаде Устюгов бежал в эстафете и принёс сборной России бронзу.

Решение антидопинговой панели CAS разом лишило всех достижений сразу два поколения российских биатлонистов. В Ванкувере вместе с Устюговым в эстафете бежали Иван Черезов Максим Чудов и Антон Шипулин. Соответственно, они тоже лишены олимпийских наград.

Дмитрием Малышко. А в Сочи Устюгов бился за золото вместе с Шипулиным, Алексеем Волковым

Николаем Кругловым. Из всех шестерых олимпийская награда в коллекции осталась только у Черезова. В 2006-м в Турине он стал серебряным призёром в эстафетной гонке вместе с Сергеем Чепиковым, Павлом Ростовцевым

Списание под ноль

После решения ADD CAS немногочисленные успехи мужского российского биатлона с января 2010 года по февраль 2014-го практически обнулились. За три Олимпиады – только одна сочинская бронза Евгения Гараничева . На эту медаль пока никто не покушается.

Подобное решение ожидалось, но менее тяжёлым от этого не стало. Хотя в России, кажется, все уже начинают привыкать к постоянным пересмотрам результатов и падению кумиров недавнего прошлого.