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Биатлонист Устюгов больше не олимпийский чемпион-2010, а у Шипулина теперь нет олимпийских медалей. Суд проигран

Sport24
13 часов назад
Российский спорт будет жить прошлым. Как минимум пока всех не забанят на основании базы данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS). Одним из значимых героев в этой истории является биатлонист Евгений Устюгов. С сегодняшнего дня он не только экс-олимпийский чемпион Сочи-2014, но и Ванкувера-2010 (личное золото в масс-старте и бронза в эстафете).
Суд проигран: российский спорт будет жить прошлым
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Антидопинговая панель Спортивного арбитражного суда (CAS ADD) добралась до его биопаспорта с аномальными показателями гемоглобина. Вот только началось все совсем не с этого.
Устюгов закончил сразу после Олимпиады в Сочи. Это казалось странным, но где-то и логичным решением. Тогда у биатлониста уже было золото Ванкувера, две медали чемпионата мира-2011 и подиумы на этапах Кубка мира. Победа в сочинской эстафете вместе с Антоном Шипулиным, Алексеем Волковым и Дмитрием Малышко закрыла его to do list. Он мог еще остаться, чтобы стать чемпионом мира, но не захотел. Да и форма уже была не топовой. Устюгова никто не осуждал, потому что все переключили внимание на Шипулина, который стал новым лидером сборной.
После биатлона у Евгения началась привычная для олимпийского чемпиона жизнь (мастер-классы, встречи с фанатами, спортивная работа и так далее), но в феврале 2018 года о нем вспомнили. Тихушничество нарушили ребята из французского издания Le Monde. Тогда сообщалось, что у Устюгова были аномальные показатели биологического паспорта. Рассказал об этом якобы бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков. Официальными же подозрения стали только в августе и то не из-за паспорта.
Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал заявление о том, что четыре российских спортсмена подозреваются в нарушении антидопинговых правил. Тогда не уточнялось, кто именно, но долго информация в секрете не держалась. Расследовались дела Устюгова, Светланы Слепцовой, Александра Чернышева и Александра Печенкина. Последних дисквалифицировали на два года летом 2019-го. Все основывалось на электронной базе данных LIMS.
Дела Устюгова и Слепцовой рассматривались до февраля 2020 года. Оправдаться не вышло ни у кого (получили по два года). У Слепцовой аннулировали все результаты с 22 марта 2013-го и до конца олимпийского сезона, а у Устюгова с 27 августа 2013 года. В пробе Евгения был обнаружен оксандролон, который повышает силу и выносливость. Сборная России потеряла первое общекомандное место на Олимпиаде в Сочи, а биатлонист сразу решил оспаривать решение в CAS.
Тогда же в феврале против Устюгова открыли еще одно дело, касающееся биологического паспорта. IBU снова взялся за расследование, которое уже проводил в 2017 и 2018 годах. Биатлонист не стал противиться и даже добровольно сдавал все необходимые тесты, чтобы доказать невиновность. Так оно и вышло. Ничего запрещенного найти не удалось, и дело было закрыто. Спустя полтора года IBU начал новое расследование.
Устюгову даже пришлось обратиться в институт, чтобы там провели исследование ДНК. И академик Александр Макаров доказал, что повышенный уровень гемоглобина у спортсмена — особенность организма. Это должно было спасти Евгения от очередной дисквалификации, но ничего не вышло. Результаты с 2010 года были аннулированы. Шипулин во второй раз остался без медали. Еще эстафетной бронзы лишились Иван Черезов и Максим Чудов. Все это предварительно, потому что адвокат биатлониста Алексей Панич заявил, что решение будет обжаловано.
«Решение СAS ADD выглядит просто смехотворно. CAS ADD вообще не обладает компетенцией по рассмотрению данного спора.
Арбитр отказался принимать во внимание результаты дополнительно проведенных генетических исследований. Арбитр также не учел медицинские анализы крови Устюгова, взятые в период с 2015 по 2020 год, подтверждающие постоянно повышенный уровень гемоглобина после окончания спортивной карьеры. Арбитр отказался учитывать даже официально взятые IBU пробы в 2017 году, также содержащие повышенные показатели гемоглобина. Арбитр сделал абсолютно нелепый вывод о том, что повышенный гемоглобин в пробах 2017 года объясняется тем, что Устюгов просто продолжал принимать запрещенные вещества», — сказал Панич ТАСС.
***
За несколько дней до начала слушаний в CAS (по дальнейшему существованию российского спорта в мире) признание вины Устюгова — удар по нашей позиции в суде. И даже не столько из-за биопаспорта. Кейс биатлониста изначально не про положительные пробы или соль в них, царапины на крышках и переписки Родченкова. Устюгова в феврале забанили на основании электронных файлов, которые хранились в Московской лаборатории, потому что его пробы просто не существует. Сейчас получается, что Россия якобы сфальсифицировала базу перед передачей Всемирному антидопинговому агентству (WADA). Это, как вы понимаете, крах всего.
Биатлон,Статьи,Евгений Устюгов,Дмитрий Малышко,Светлана Слепцова,Григорий Родченков,Александр Печенкин,Максим Чудов,Иван Черезов,Алексей Панич,Александр Чернышев,Антон Шипулин,Александр Макаров,Алексей Волков,СБОРНАЯ РОССИИ,Всемирное антидопинговое агентство,ИТАР-ТАСС,
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