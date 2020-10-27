Суд проигран: российский спорт будет жить прошлым

Антидопинговая панель Спортивного арбитражного суда (CAS ADD) добралась до его биопаспорта с аномальными показателями гемоглобина. Вот только началось все совсем не с этого.

Тогда же в феврале против Устюгова открыли еще одно дело, касающееся биологического паспорта. IBU снова взялся за расследование, которое уже проводил в 2017 и 2018 годах. Биатлонист не стал противиться и даже добровольно сдавал все необходимые тесты, чтобы доказать невиновность. Так оно и вышло. Ничего запрещенного найти не удалось, и дело было закрыто. Спустя полтора года IBU начал новое расследование.