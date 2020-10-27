Суд проигран: российский спорт будет жить прошлым

Устюгову даже пришлось обратиться в институт, чтобы там провели исследование ДНК. И академик Александр Макаров
доказал, что повышенный уровень гемоглобина у спортсмена — особенность организма. Это должно было спасти Евгения от очередной дисквалификации, но ничего не вышло. Результаты с 2010 года были аннулированы. Шипулин во второй раз остался без медали. Еще эстафетной бронзы лишились Иван Черезов
и Максим Чудов
. Все это предварительно, потому что адвокат биатлониста Алексей Панич
заявил, что решение будет обжаловано.