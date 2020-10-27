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"Сил возмущаться нет": Губерниев о решении по Устюгову

Вероника Полынина
8 часов назад
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал лишение российского биатлониста Евгения Устюгова олимпийского золота Игр 2010 и 2014 годов.
"Сил возмущаться нет": Губерниев о решении по Устюгову
Фото: ТАССТАСС
Губерниев заявил «Спорт-Экспрессу», что решение CAS о признании Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил назревало давно, и Устюгов мог пытаться доказать свою невиновность.
«Я на протяжении последних лет очень часто обращался к Устюгову и буквально умолял его начать объяснять в публичной плоскости максимально подробно, что и как происходило с его здоровьем, кровью. Евгений, как мы помним, молчал», - подчеркнул комментатор.
По его словам, молчание в таких случаях равносильно смертному приговору.
«У меня даже сил возмущаться нет. Мне настолько это все надоело», - отметил Губерниев.
По его словам, в таких делах необходима «совершенно невероятная огласка с объяснениями», которой проведено не было, в результате чего российские спортсмены снова лишились золота.
«Могу только поздравить Мартена Фуркада с очередной олимпийской медалью», - добавил Губерниев.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Спортивный арбитражный суд (CAS) признал биатлониста Евгения Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил и лишил его сразу трех олимпийских медалей: золотой - за победу в масс-старте, бронзовой - за эстафету на Олимпиаде в Ванкувере в 2010 году, а также золота за эстафету в Сочи в 2014 году. Решение может быть обжаловано в течение 21 дня.
Биатлон,Евгений Устюгов,Дмитрий Губерниев,
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