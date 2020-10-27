"Сил возмущаться нет": Губерниев о решении по Устюгову

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Губерниев заявил «Спорт-Экспрессу», что решение CAS о признании Устюгова виновным в нарушении антидопинговых правил назревало давно, и Устюгов мог пытаться доказать свою невиновность.

«Я на протяжении последних лет очень часто обращался к Устюгову и буквально умолял его начать объяснять в публичной плоскости максимально подробно, что и как происходило с его здоровьем, кровью. Евгений, как мы помним, молчал», - подчеркнул комментатор.

По его словам, молчание в таких случаях равносильно смертному приговору.

«У меня даже сил возмущаться нет. Мне настолько это все надоело», - отметил Губерниев.

По его словам, в таких делах необходима «совершенно невероятная огласка с объяснениями», которой проведено не было, в результате чего российские спортсмены снова лишились золота.

«Могу только поздравить Мартена Фуркада с очередной олимпийской медалью», - добавил Губерниев.