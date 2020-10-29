Губерниев высказался о решении CAS по делу Устюгова

«Молчание биатлониста Евгения Устюгова больше не вызывает вопросов! Позиция российских спортсменов — авось пронесёт — известна! Они молчат, а медали отнимают, молчат, отнимают… Вспоминаю, как Антон Шипулин был очень недоволен нашим журналистским шумом в Австрии, где мы вместе с МИД после обысков фактически спасли команду! Полицейские сказали нам молчать и всё обойдётся, говорил тогда ещё олимпийский чемпион… Молчали? Обошлось? Авось? Небось?» — написал Губерниев в своём Telegram-канале.