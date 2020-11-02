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Тихонов — о санкциях WADA: «Какой это политический заказ? Уже все доказано»

Sport24
18 часов назад
Четырехкратный олимпийский чемпион, бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов высказался по поводу слушаний по делу о санкциях WADA к российскому спорту. CAS рассмотрит апелляцию Российского антидопингового агентства (РУСАДА) со 2 по 5 ноября.
Тихонов — о санкциях WADA: «Уже все доказано»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
«Если бы наши олимпийцы в Госдуме приняли вовремя закон о допинге! А то сколько они уже там сидят Я же хочу сказать, что суровость закона говорит о его человеколюбии. Сегодня мне все пишут: «Иваныч, ты был прав». Я еще во времена Тягачева призывал одуматься! Говорил, что настанет час, и мы поплатимся! Но нет, все ищут происки извне, о чем мы говорим?
Где Армстронг? Его сами же американцы лишили всех медалей. А у нас все время какой-то политический заказ! Какой еще политический заказ? Ответьте мне. Уже все доказано. За что нас выгнали из легкой атлетики? Больше делать нехрен другим политикам, как заниматься нашим биатлоном и легкой атлетикой?
Надеюсь, спортсмены будут допущены. Но наверняка мы будем без флага. Нас же всегда щелкают по носу, а мы наступаем на одни и те же грабли! Давайте уже примем закон о допинге, сколько это можно терпеть», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Флегонтовым.
Биатлон,Александр Тихонов,Госдума,Всемирное антидопинговое агентство,
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