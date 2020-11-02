Тихонов — о санкциях WADA: «Уже все доказано»

«Если бы наши олимпийцы в Госдуме приняли вовремя закон о допинге! А то сколько они уже там сидят Я же хочу сказать, что суровость закона говорит о его человеколюбии. Сегодня мне все пишут: «Иваныч, ты был прав». Я еще во времена Тягачева призывал одуматься! Говорил, что настанет час, и мы поплатимся! Но нет, все ищут происки извне, о чем мы говорим?
Где Армстронг? Его сами же американцы лишили всех медалей. А у нас все время какой-то политический заказ! Какой еще политический заказ? Ответьте мне. Уже все доказано. За что нас выгнали из легкой атлетики? Больше делать нехрен другим политикам, как заниматься нашим биатлоном и легкой атлетикой?
Надеюсь, спортсмены будут допущены. Но наверняка мы будем без флага. Нас же всегда щелкают по носу, а мы наступаем на одни и те же грабли! Давайте уже примем закон о допинге, сколько это можно терпеть», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Флегонтовым.