Губерниев: «Давайте не будем разбрасываться званиями»

Предложение депутата Госдумы РФ Гаджимурада Омарова присвоить звание Героя России бойцу Хабибу Нурмагомедову оценил телеведущий и спортивный журналист Дмитрий Губерниев.
По словам журналиста, в Российской Федерации есть звание Героя Труда. Он добавил, что если говорить о такой спортсменке, как пятикратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Светлана Ромашина, то этого звания она достойна, пишут РИА Новости.
"Посмотрим, как отреагируют депутаты. Но давайте не будем разбрасываться званиями
Хабиб, безусловно, тоже хороший спортсмен", — подчеркнул Губерниев.
Ранее Нурмагомедов выиграл бой против бойца смешанных боевых искусств США Джастина Гэтжи, в третий раз защитив титул чемпиона UFC.